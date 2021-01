Sono passati 17 anni dall’ultimo episodio ed ora la HBO annuncia il loro grande ritorno ma con una grande assente.

Non stai sognando hai letto bene, Sex and the City ritorna. Come dimenticare questa amatissima serie ambientata a Manhattan in cui queste 4 amiche molto unite e per alcuni tratti molto diverse si raccontano e si confrontano riguardo alle proprie esperienze sentimentali e anche sessuali.

Una serie degli anni 2000 durata ben 6 anni e seguitissima da milioni di persone che hanno amato il modo in cui queste donne sono riuscite a raccontare e parlare di ogni esperienza ed argomento con una impressionante facilità.

Oltre ogni convenzione e tabù Sex and the City ha assaporato fama e gloria, tradotta in 47 lingue e premiata con 50 nomination agli Emmy, 24 ai Golden Globes, questa serie ha ottenuto un successo planetario e sembra essere sempre attuale.

Diciassette anni dopo la fine della serie della HBO che ha lanciato molte mode e valorizzato molti marchi, la protagonista Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw, ha annunciato l’ arrivo di una settima stagione nel 2021.

In realtà non si chiamerà più Sex and the City ma ” And Just Like That … “, le riprese inizieranno tra qualche mese a New York .

Anche tu non stai più nella pelle e non vedi l’ora di rivedere le tue protagoniste preferite?

Purtroppo dobbiamo avvisarti che una delle 4 protagoniste non farà più parte del cast e sarà una grande perdita dato che si tratta del personaggio più eccentrico della serie: Kim Cattrall alias Samantha Jones non farà parte della Reunion.

Il motivo? L’ultima stagione terminò con una oscura faida personale tra Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker, un qualcosa che è rimasto irrisolto e che non permette la convivenza sul set delle due attrici.

Questa assenza lascerà un grandissimo vuoto, staremo a vedere se riusciremo comunque ad apprezzare il ritorno di questa mitica serie.

Di seguito il post pubblicato da Sarah Jessica Parker su Instagram: