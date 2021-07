Il revival di “Sex And The City” sta arrivando, e con esso tanta moda, stile e fashion!

Sentivate la mancanza delle donne più alla moda, indipendenti, forte e spiritose di tutta la televisione? Eccole che ritornano (non proprio tutte) alla ribalta: sono iniziate le riprese di And Just Like That, la serie revival di Sex And The City!

Era il lontano 1998 quando il 6 giugno di quell’anno, negli Stati Uniti, veniva mandata in onda la prima puntata in assoluto della serie che avrebbe cambiato la vita di tutte noi. Da un libro di Candace Bushnell del 1997, Darren Star crea la serie televisiva Sex And The City.

Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones e Miranda Hobbes ci hanno mostrato come la vita di 4 donne forti e indipendenti si svolgesse tra le strade fashion e trafficate di New York.

In sei stagioni, e due film, le 4 hanno affrontato le sfide che la vita mette nel cammino della vita di ogni donna: crescita sul lavoro, emancipazione, gravidanze, matrimoni e molto altro. Hanno affrontato veramente ogni cosa, e superato tutto con la forza della loro amicizia.

Le cose belle, purtroppo, non durano mai per sempre. Infatti il 22 febbraio del 2004 è andata in onda (negli Stati Uniti) l’ultima puntata in assoluto della serie più alla moda di tutte. Abbiamo dovuto abbandonare gli outfit di Sarah Jessica Parker, nei panni di Carrie, o le follie di Samantha Jones, interpretata da Kim Cattral, ma non per sempre.

Per le amanti della serie tutta al femminile, l’annuncio dell’uscita di una nuova serie di Sex And the City è stato una doccia fredda! Una notizia inaspettata, ma super gradita!

Sono ufficialmente iniziate, come sancisce la foto postata da Sarah Jessica Parker lo scorso 9 luglio, le riprese di And Just Like That, ossia la nuova serie che racconta il proseguimento delle vite delle protagoniste di Sex And The City.

Non vedremo un prolungamento della serie originale, ma vedremo come si sono evoluti i personaggi e come sono cambiate le loro vite alla soglia dei 50.

Magari non vedremo più feste sfavillanti, tacchi 12cm e minigonne, ma vedremo sicuramente tanto e tanto fashion.

Per le amanti della moda, come noi, la serie in questione è stata la guida verso la ricerca della propria identità. Le 4 protagoniste avevano caratteri, vite e stili diversi, ma una cosa l accomunava tutte: la passione per la moda e la voglia esagerata di mostrare al mondo intero chi fossero veramente senza filtri, indossando capi d’alta moda che rispecchiassero al 100% la loro personalità.

Questo continueremo sicuramente a vederlo anche nella nuova serie, come già ci dimostra la foto pubblicata da Sarah Jessica Parker. Mancherà però una protagonista principale, Kim Cattral che interpretava Samantha Jones, ma sono sicura che le tre newyorkesi sapranno cavarsela alla grande, anche senza Samantha.

Ma veniamo a noi: perché non omaggiare il ritorno di Sex And The City studiando gli outfit più trendy di Sarah Jessica Parker come Carrie in Sex And The City?

E allora iniziamo questa guida di stile più fashion che mai, con i look mozzafiato di Carrie Bradhaw!

Sarah Jessica Parker e i look di Carrie Bradshaw: ecco come l’attrice sia diventata un’icona di stile e fashion!

Dalla prima puntata in assoluto della serie Sex And The City, Carrie era sicuramente il personaggio più estroso e divertente. Questa sua esuberanza incontrava la passione sfrenata per la moda, e la costumista di allora, Patricia Field, in questo momento la costumista di Emily In Paris, aveva capito cosa fare per questo personaggio. Aveva creato degli outfit pazzeschi, ricchi di brand di lusso, gonne sfarzose, colori e gioielli, che rispecchiavano a pieno il carattere del personaggio di Carrie.

Ma cosa mi rispondereste se vi dicessi che alcuni dei look sfoggiati da Carrie Bradshaw sono ancora super attuali? E allora vediamo insieme alcuni look da poter riproporre nel 2021 senza problemi!