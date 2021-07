Quali saranno gli outfit autunnali più trendy? Questa è la guida di stile che fa per te!

Eco-pelle, toni caldi, maglioni della nonna, stile androgino: ecco quali saranno gli elementi che comporranno la moda autunno/inverno 2021-22. In questa guida di stile vedremo tutto ciò che non può fuggirti per la prossima stagione!

Anche se per noi è appena iniziata la stagione estiva, e ci stiamo rifornendo di costumi, protezioni solari e abitini da passeggiate estive, dobbiamo iniziare a guardare al futuro!

Soprattutto noi che siamo delle perfette fashion victim non possiamo proprio farci trovare impreparate.

Ma di cosa stiamo parlando? Della moda autunno-inverno 2021-2022!

No! Non è troppo presto per pensare agli outfit super alla moda che indosseremo durante la prossima stagione. Perché per avere gli abbinamenti migliori dobbiamo iniziare a costruirli adesso!

In più, possiamo approfittare dei saldi estivi per acquistare alcuni dei capi più trendy delle prossime stagioni!

I brand di lusso, ossia coloro che hanno l’onore e l’onere di lanciare le mode che si susseguiranno per tutta la stagione successiva, si sono già espressi! Anzi, con le sfilate delle collezioni Haute Couture che si sono tenute a Parigi in questi giorni, sono stati ribaditi sempre di più i concetti chiave delle mode future!

In vista di tutti questi elementi, è arrivato il momento di una guida di stile ad hoc, che riassuma tutti gli elementi fondamentali della moda delle prossime stagioni!

Allora iniziamo questa guida di stile sugli outfit più trendy dell’autunno/inverno 2021-2022!

Outfit, stili e tendenze: tutto ciò che c’è da sapere sulle mode della collezione autunno/inverno 2021-2022!

Iniziamo subito con i capi più trendy delle prossime stagioni:

giacca blazer eco-pelle : uno dei trend che ha iniziato a mettere piede durante la primavera scorsa, e che sarà un MUST-HAVE della prossima stagione autunnale è la giacca taglio blazer in tessuto eco-pelle. Si può abbinare, ad esempio come mostra Giulia De Lellis nel suo ultimo post di Instagram, con un crop top e jeans a vita alta largo sulla gamba. Si può iniziare ad utilizzare anche adesso, magari per la sera. Abbinate il blazer in ecopelle ad un minidress fiorato e ad un sandalo alla schiava con tacco 10 cm. Avrete costruito in pochissimi passi un outfit degno di una fashion lover che si rispetti!

: uno dei trend che ha iniziato a mettere piede durante la primavera scorsa, e che sarà un MUST-HAVE della prossima stagione autunnale è la giacca taglio blazer in tessuto eco-pelle. Si può abbinare, ad esempio come mostra nel suo ultimo post di Instagram, con un crop top e jeans a vita alta largo sulla gamba. Si può iniziare ad utilizzare anche adesso, magari per la sera. Abbinate il blazer in ecopelle ad un minidress fiorato e ad un sandalo alla schiava con tacco 10 cm. Avrete costruito in pochissimi passi un outfit degno di una fashion lover che si rispetti! maglioni “della nonna” : Ermanno Scervino parla chiaro attraverso le sue sfilate, e il capo che non dovrà mancare nel nostro armadio, o che dovremmo assolutamente riciclare, è il maglione “della nonna”. Stiamo parlando del maglione di lana oversize lavorato con cuciture o fantasie sulla parte frontale del maglione. Come abbinarlo? Ci sono vari modi, ma questi sono quelli più trendy in assoluto: portato morbido sopra una gonna midi plissé, oppure con un jeans flare (a zampa) a vita alta. Questi saranno due tra gli outfit che utilizzerete di più in assoluto per il prossimo autunno.

: parla chiaro attraverso le sue sfilate, e il capo che non dovrà mancare nel nostro armadio, o che dovremmo assolutamente riciclare, è il maglione “della nonna”. Stiamo parlando del maglione di lana oversize lavorato con cuciture o fantasie sulla parte frontale del maglione. Come abbinarlo? Ci sono vari modi, ma questi sono quelli più trendy in assoluto: portato morbido sopra una gonna midi plissé, oppure con un jeans flare (a zampa) a vita alta. Questi saranno due tra gli outfit che utilizzerete di più in assoluto per il prossimo autunno. colori caldi : se di solito l’autunno e l’inverno si vestono di nero, questa volta si vestiranno si toni caldi! Il giallo ocra, l’arancio, il camel, il marrone e il ruggine: questi sono i nuovi colori che andranno per la maggiore per le prossime stagioni. Etro , infatti, costruisce intorno a questi colori tutta la collezione autunno/inverno 2021-22!

: se di solito l’autunno e l’inverno si vestono di nero, questa volta si vestiranno si toni caldi! Il giallo ocra, l’arancio, il camel, il marrone e il ruggine: questi sono i nuovi colori che andranno per la maggiore per le prossime stagioni. , infatti, costruisce intorno a questi colori tutta la collezione autunno/inverno 2021-22! stile androgino: continua ad esistere l’esigenza di mostrare una donna forte e indipendente, e mai come quest’anno la moda mette a disposizione una vastissima scelta. Chanel, ad esempio, mostra una donna al limite tra la sensualità degli abiti “da camera”, tra chiffon, seta, sottane, corpetti e slip dress, e la forza dei completi, dal taglio quasi maschile, composti da giacca blazer e pantalone dritto in gamba. Oppure, uno degli outfit da utilizzare durante i primi giorni di autunno è quello composto da una canottiera costine con scollo all’americana, simile a quella da uomo, e un pantalone a vita alta, con pinces, largo sulla gamba. Il tutto chiuso dalla tua sneakers preferita e la giacca taglio blazer in eco-pelle, di cui parlavamo in precedenza. Ecco, ad esempio, un altro modo per creare un perfetto outfit in stile androgino!

Questi sono solo alcuni degli outfit che andranno per la maggiore durante la prossima stagione, ma voi, che siete delle fashion victim con i fiocchi, potete iniziare già a sfoggiare alcuni degli abbinamenti proposti. Farete tendenza!

Anche per oggi, termina qui la guida di stile di CheDonna, incentrata sugli outfit più trendy della prossima stagione autunno/inverno.

Non vi resta che creare il vostro outfit preferito e sfoggiarlo!

Ricordatevi sempre di essere voi stesse, sarete pazzesche!

Emanuela Cappelli