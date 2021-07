Elisabetta Simone e Luca Cenerelli: foto e dediche d’amore dopo Uomini e Donne

Elisabetta Simone e Luca Cenerelli innamorati dopo Uomini e Donne: foto di coppia e dolci dediche durante la prima vacanza insieme.

E’ scoppiato l’amore tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. Dopo aver annunciato di essere in partenza per una vacanza, hanno regalato ai fans la prima, vera foto di coppia come potete vedere qui in alto. Belli, abbracciati e innamorati, sorridono all’obiettivo della fotocamera sfoggiando tutto il loro amore.

Dopo essersi detti addio durante la stagione di Uomini e donne, il cavaliere e la dama del trono over hanno ricominciato a sentirsi e avedersi senza telecamere al termine della stagione di Uomini e donne. Il sentimento che sembrava aver travolto solo Elisabetta, però, ha fatto breccia anche nel cuore di Luca ed oggi i due sono ufficialmente una coppia.

“E alla fine.. nonostante tutto e tutti”, ha scritto Elisabetta. “La vera ricchezza non è ciò che possiedi ma avere una persona speciale con cui condividere ogni momento”, ha scritto Luca pubblicando la stessa foto.



Elisabetta Simone e Luca Cenerelli: ecco come si sono innamorati dopo Uomini e Donne

La storia che sembrava destinata a non sbocciare mai rende felici sia Elisabetta Simona che Luca Cenerelli. La coppia, dopo aver annunciato la partenza per la prima vacanza insieme, si è raccontata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

“Ci siamo rivisti a Milano, prima della mia partenza per Tenerife. Quando sono partito ho sentito la sua mancanza: lei riesce a riempire le mie giornate e il tempo che passiamo insieme è sempre bello e prezioso. Ho deciso di aprirmi con Elisabetta totalmente e a quel punto ho capito di avere voglia di condividere ogni cosa, da ciò che mi piace fare alle persone a cui voglio bene. Quando ci siamo rivisti al mio ritorno è stato bellissimo”, ha raccontato Luca.

LEGGI ANCHE—>Gemma Galgani, disavventura dopo Uomini e Donne: l’appello ai fan spiazza

“Il mio rapporto con Elisabetta è proiettato verso qualcosa di importante e serio” ha aggiunto Luca “Dal momento in cui ho lasciato che venissero riportati nero su bianco i miei sentimenti, ho lasciato andare anche le emozioni. Ho capito che la strada migliore per andare avanti era quella di lasciare libero il cuore di infiammarsi”. “Era quello che cercavo da tempo. Ora che è arrivato sono felice e mi sento bene. Il nostro legame è ancora più forte, c’è una sintonia perfetta. Stiamo insieme, non c’è dubbio. Sono innamorata di Luca già da tempo e non ho mai avuto paura di essere diretta. Ho avuto le dimostrazioni che cercavo e il rapporto che abbiamo ora è bellissimo. Spero che arrivi la favola che ho sempre voluto”.

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne, dama viene allo scoperto e annuncia: “Non ho paura”

Elisabetta ha ribadito di aver sempre provato un sentimento forte per Luca aggiungendo che, da tempo, si aspettava parole e gesti che sono poi arrivati.