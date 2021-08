Pierpaolo Pretelli ha pianto per Giulia Salemi e Gemma Galgani ha ricevuto una stoccata dopo Uomini e Donne: tutti i gossip del TG Pettegola.

Pierpaolo Pretelli ha da poco festeggiato il compleanno. L’ex velino moro di Striscia La Notizia ha spento 31 candeline e questo è stato il primo compleanno che ha festeggiato insieme a Giulia Salemi. Per questo motivo la bella modella di origini persiane ha scelto di organizzargli una bellissima sorpresa, scrivendogli una lettera a cuore aperto, rivelandogli quello che non gli aveva mai detto. Ma attenzione, perché le news del giorno non finiscono di certo qua.

Da Pierpaolo Pretelli alla frecciata per Gemma Galgani: tutti i gossip del primo agosto

Da Pierpaolo Pretelli passiamo invece a Temptation Island. Nonostante il programma di Filippo Bisciglia sia giunto al termine di questa stagione, non mancano di certo le indiscrezioni sulle coppie che hanno scelto di mettere a dura prova il loro amore. Partiamo da Manuela Carrero, che insieme al non più single Luciano Punzo, hanno scelto di ricreare il falò di confronto avuto durante l’ultima puntata, ma dopo le critiche del web hanno dovuto fare alcune precisazioni riguardo al momento che hanno scelto di ricreare.

Non mancano le recenti dichiarazioni di Tommaso Eletti, che non smette di credere nel suo amore con Valentina Nulli, convinto che riuscirà a riconquistarla dopo essere ceduto alle tentazioni della single Giulia. Restiamo nei programmi di Maria De Filippi con le ultime due notizie del giorno, che riguardano Uomini e Donne. La prima arriva dall’ex protagonista del Trono Classico che ha rifiutato l’offerta di lavoro fattagli dalla bionda conduttrice in persona. Il motivo di tale scelta ha lasciato senza parole i suoi fan.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Gemma Galgani. La storica dama del Trono Over è stata criticata da Karina Cascella che non le ha di certo mandate a dire in merito al suo percorso all’interno del programma, credendo che sia giunto per lei il momento di dire addio al pubblico.