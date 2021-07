Giulia Salemi ha lasciato Pierpaolo Pretelli senza parole durante il giorno del suo compleanno, facendolo scoppiare in lacrime.

Giulia Salemi è sempre più innamorata del suo Pierpaolo Pretelli e non manca occasione per dimostrarlo. Tant’è che durante il giorno del 31enesimo compleanno di lui, ha deciso di scrivergli una lunga lettera a cuore aperto lasciandolo senza parole. L’ex velino moro di Striscia La Notizia, vedendo nero su bianco che cos’è diventato per la sua compagna, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime e si è lasciato andare ad un pianto di felicità che ha commosso non solo la Salemi, ma anche tutti i loro fedeli sostenitori che non possono fare altro che essere felici per questo ennesimo traguardo raggiunto insieme.

Giulia Salemi ha fatto piangere Pierpaolo Pretelli, ma le sue sono lacrime di gioia. Ecco che cosa gli ha scritto lei per farlo emozionare.

Pierpaolo Pretelli compie 31 anni: la sorpresa di Giulia Salemi emoziona

“Buon Compleanno Amore mio!” inizia così la lettera di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli, semplice ma dritta al punto. “Amore mio, questa volta tocca a me … Quindi adesso siediti e ascolta” prosegue. “Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me” ha ammesso per la prima volta pubblicamente.

“Si, perché nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti, hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale. I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta” ha poi proseguito, facendo riferimento a quanto hanno dovuto lottare perché nessuno credeva nel loro amore, accusandoli di essere soltanto in cerca di visibilità.

“Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa. Siamo complici in tutto, ridiamo sempre e non riusciamo a stare separati per più di 2 ore, siamo attaccati al cellulare come due adolescenti” ha poi raccontato, rivelando anche al grande pubblico un aspetto più privato della loro storia.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi colta alla sprovvista: il messaggio d’amore non è di Pierpaolo

“Non abbiamo mai smesso di guardarci come le prime volte ed io amo quando ci guardiamo senza dirci nulla, amo i nostri risvegli e quando restiamo a letto avvinghiati come se avessimo sempre paura di perderci, amo quando mi canti Cesare duecento volte solo per vedermi sorridere mentre lo fai” ha continuato Giulia emozionata. “Sei un uomo e un padre meraviglioso, io ti ringrazio per avermi fatto entrare nella tua vita, avermi fatto conoscere la persona più importante per te, il piccolo Leo, e non avermi fatto mai sentire fuori luogo” ha aggiunto.

“Grazie per sopportare ogni sbalzo d’umore, per rassicurarmi ogni volta che mi sento inadatta e farmi sentire la più brava, la più bella, come un vero fan. Accanto a te sto imparando ad amarmi, ad amare anche quelle cose che prima odiavo di me e credo che questa sia la cosa più bella che l’amore possa farti” ha poi scritto. “Sono fiera di quello che stai costruendo e raggiungendo per il tuo futuro e felice di condividere insieme a te i momenti più felici.. come questo compleanno… che spero sia solo il primo insieme. Ti amo tanto” ha poi concluso e la reazione di Pierpaolo Pretelli non si è di certo fatta attendere.

LEGGI ANCHE –> Stefano Sala affossa Tale e Quale Show: dura stoccata a Pierpaolo Pretelli?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

“Che dire! Mi hai fatto piangere come un bimbo“ ha scritto lui sotto al video che trovate poco più in alto. “Mi hai stravolto la vita” ha aggiunto. “Mi fai sentire ogni giorno l’uomo più fortunato del mondo… il destino ci ha uniti… ci meritiamo, meritiamo l’amore che proviamo evidentemente. Grazie … tu sai… e grazie anche ad Alfonso, lei è tutto per me. Ti amo❤️” ha concluso, citando anche Alfonso Signorini che fin da subito non solo ha creduto nel loro amore, ma gli ha anche permesso di potersi conoscere da un punto di vista totalmente diverso rispetto a prima.