Love is in the air anticipazioni: ritorno di fiamma o triangolo amoroso?

Love is in the air, un nuovo ritorno di fiamma o un triangolo amoroso? Ecco cosa succederà nelle nuove puntate

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Love is in the air, cosa succederà tra Serkan, Eda e Selin

Un tentativo di riavvicinamento di Serkan Bolat (Kerem Bursin) all’ex fidanzata Eda Yildiz (Hande Ercel) verrà stroncato sul nascere da Selin Atakan (Bige Onal). Quest’ultima, nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, passerà infatti al contrattacco per evitare che i due protagonisti riprendano la loro relazione. Scopriamo dunque in che modo agirà. Quel che già sappiamo è che Serkan, grazie ad un frase di troppo pronunciata da Selin, confesserà ad Eda il ruolo che ha avuto il padre Alptekin Bolat.

Sotto shock, la ragazza sceglierà di passare qualche giorno lontana da Istanbul con le sue amiche, ma poi farà ritorno in città e presenterà al Bolat un nuovo contratto, che gli chiederà di firmare prima ancora di leggerlo.

In pratica, in base al nuovo accordo, Serkan potrà parlare a Eda soltanto di questioni puramente lavorative e non dovrà avvicinarsi a lei per nessun motivo. In questa situazione, già di per sé incerta, si muoverà quindi Selin, che comunicherà alla stampa che i due piccioncini hanno rotto già da diverse settimane.

Di lì a poco, tutto sarà dunque destinato a precipitare, anche se Serkan non vorrà arrendersi all’idea di avere perso per sempre la donna che ama. Un primo tentativo di approccio, avverrà nel corso di una raccolta a scopo benefico organizzata dalla madre Aydan (Neslihan Yeldan) e da Nesylin, la madre di Ferit (Cagri Citanak). Nello specifico, la signora Bolat metterà all’asta il figlio, Engin (Anıl İlter), Ferit e Efe (Ali Ersan Duru) al fine di raccogliere fondi per costruire diversi centri di studio per ragazze in difficoltà.

Dato che non vorrà assolutamente saperne di passare la serata con una sconosciuta, Serkan offrirà la cifra più alta per “uscire con lui” e, subito dopo, svelerà l’arcano a Eda, chiedendole di raggiungerlo non appena sarà finito l’evento di Aydan nel ristorante indicato all’interno di una busta.