Come sta Gaetano Curreri dopo il malore sul palco? Le condizioni

Paura per Gaetano Curreri durante un concerto degli Stadio a San Benedetto del Tronto: l’artista è svenuto sul palco. Ecco come sta.

Malore per Gaetano Curreri, il leader degli Stadi che, con la sua voce, ha dato vita ad emozioni musicali indescrivibili. Durante un concerto che gli Stadio stavano tenendo, venerdì 30 luglio, a San Benedetto del Tronto insieme Solis String Quartet, si è sentito male svenendo sul palco.

I compagni hanno immediatamente soccorso Curreri così come alcuni medici presenti tra il pubblico. In seguito al malore dell’artista, il concerto è stato immediatamente sospeso mentre Curreri è stato ricoverato in ospedale dove si trova attualmente.

Come sta Gaetano Curreri? Ricoverato in terapia intensiva, i messaggi dei fan

A confermare la notizia del malore di Gaetano Curreri sul palco durante il concerto è la pagina Facebook ufficiale degli Stadi che ha fornito le prime notizie sullo stato di salute dell’artista che, nel 2003, durante un concerto ad Acireale, fu colpito da ictus.

“Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’ affetto”, è il pessaggio pubblicato su Facebook dagli Stadio.

Dopo il malore e i primi soccorsi, Curreri è stato ricoverato presso l’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno dove si trova in terapia intensiva. Tantissimi i messaggi dei fans che si augurano di rivederlo il prima possibile.

“Forza Gaetano la tua -Ho un disperato bisogno d’amore- è diventata la nostra canzone e ci accompagna da 28 anni. Ora tocca a noi con i nostri pensieri pieni.di positività a darti la carica!!”, “Forza Gaetano, sei un guerriero abituato a lottare. Anche stavolta ce la farai e tornerai presto a farci emozionare come solo tu sai fare”, “Siamo tutti qui ad attenderti di nuovo sul palco! Forza Gaetano”, “Tieni duro….la musica e noi tutti abbiamo bisogno di te”, “Dai Gaetano noi siamo tutti con te.Un abbraccio forte e sono certo che sarà solo un brutto ricordo.Ti aspettiamo sul palco a cantare”, sono solo alcuni dei tanti messaggi dei fan.