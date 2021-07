Vasco Rossi, annuncio incredibile: “Non lo facevo dal 1983”

Vasco Rossi, dopo gli incontri con i fan in quel di Zocca, lascia tutti senza parole con un annuncio clamoroso: “Non lo facevo dal 1983”.

Vasco Rossi sa come stupire il suo popolo, ansioso di poter tornare ad un concerto. Il rocker di Zocca, pandemia permettendo, tornerà sul palco nel 2022 con concerti attesissimi e già tutti esauriti. Il grande ritorno di Vasco sul palco era atteso nel 2020. La pandemia, però, ha costretto il rocker a rinviare l’appuntamento al 2022.

Una scelta consapevole quella di Vasco che ha voglia di tornare a cantare e d’incontrare i suoi fans, ma soprattutto ha voglia di rivederli abbracciarsi, piangere e gioire con le sue canzoni. Difficile, infatti, immaginare un concerto di Vasco con i posti distanziati e il pubblico seduto.

Motivo che ha spinto il re degli stadi italiani a rinviare gli appuntamenti live ad un momento in cui la situazione pandemica, incrociando le dita, sarà più tranquilla. Nel frattempo, Vasco si mantiene in forma con le sue corse quotidiane in bicicletta in quel di Zocca, concede volentieri foto e autografi a chi lo raggiunge nel suo paese e, soprattutto, spiazza i fans con un annuncio che nessuno si aspettava.

Vasco Rossi, l’annuncio per un nuovo like scatena i fan

Dopo Milano, Roma, Imola e Firenze, il 2022 di Vasco Rossi si arricchisce di una nuova data. Prima di incontrare i fans nelle città annunciate più di due anni fa, infatti, il rocker di Zocca tornerà sul palco in quel di Trento. La data da segnare sul calendario è il 20 magio 2022 quando Vasco presenterà in anteprima il suo tour con un live a Trento, città in cui non canta dal 1983.

“Vi annuncio in anteprima l’evento speciale che si terrà a Trento, il 20 Maggio 2022:

Inaugureremo Il Trentino Music Arena. È dal 1983 che non suono a Trento“, scrive Vasco sulle sue pagine social.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti al Il BlascoFan club, dall’8 settembre 2021 presso il circuito VIVATICKET. L’apertura della vendita a tutti partirà dal 10 settembre 2021.

Nel frattempo, a Zocca dove trascorre molto tempo con mamma Novella, Vasco continua ad incontrare i fans che arrivano in paese solo per lui.