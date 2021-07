La salsa tonnata è troppo liquida? Ecco come rimediare

La salsa tonnata risulta troppo liquida e non sai come fare? Ecco alcuni trucchi da mettere in atto per rimediare e utilizzarla al meglio.

In estate, una delle preparazioni più amate è senza alcun dubbio la salsa tonnata. Si tratta infatti di un tipo di accompagnamento che si può usare non solo per la carne ma anche per il pesce o per rendere ancor più sfiziosi dei crostini di pane o delle pizzette di pasta sfoglia.

Tutti utilizzi che necessitano però di una salsa che sia densa al punto giusto. Come fare, quindi, se risulta troppo liquida? Niente paura, perché ci sono dei piccoli trucchi che si possono usare al fine di recuperarla ed usarla tranquillamente in cucina. Scopriamo i più utili.

Come aggiustare una salsa tonnata troppo liquida: i trucchi da conoscere

Quando si prepara una salsa può risultare davvero difficile darle la consistenza desiderata. Così può capitare che questa risulti poco adatta all’uso che se ne desidera fare. Nel caso della salsa tonnata, un problema frequente è quello della salsa liquida e quindi poco adatta per essere unita ai vari cibi. Scopriamo quindi come rimediare al problema.

Tenerla in frigo per qualche ora. La prima cosa da fare e che in alcuni casi può essere risolutiva è quella di mettere subito in frigo la salsa attendendo che gli ingredienti si uniscano bene tra loro. In caso di una salsa non esattamente densa ma neppure troppo liquida, ciò può essere risolutivo. Vale quindi la pena fare almeno un tentativo.

Aggiungere del burro. Per donare più compattezza ad un salsa tonnata ancora troppo liquida i può aggiungere del burro. Questo donerà infatti quell’effetto cremoso che manca, rendendola finalmente adatta ad accompagnare qualsiasi piatto fosse stato scelto per il suo uso. Basta aggiungerne qualche cucchiaino ed il risultato sarà perfetto. Ciò che conta, ovviamente, è non esagerare. Questa tecnica vale solo se le modifiche da fare sono davvero minime.

Aggiungere altri ingredienti. Un altro buon modo per riprendere una salsa tonnata che sembra non volerne sapere di addensarsi è quello di aggiungere altri ingredienti. In genere il consiglio è quello di inserire prima il tonno, l’uovo e le acciughe, cercando di assaggiare spesso per far si che non venga a mancare l’equilibrio. Aggiungendo i solidi l’effetto liquido dovrebbe svanire. Certo, si avrà della salsa tonnata in più del previsto ma almeno non la si dovrà buttare.

Questi tre modi possono essere di grande aiuto per evitare di ricominciare da capo la preparazione della salsa tonnata. E al contempo si rivelano preziosi per dare una mano in cucina quando senza volerlo si commette qualche errore con le proporzioni. Ciò che conta è non darsi mai per vinti e cercare sempre di trasformare un problema in una risorsa. Cosa che in questo caso si rivelerà divertente oltre che utile.