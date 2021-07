Capelli in ordine con la mascherina? Ecco le acconciature da fare in pochi minuti!

By

Ecco le acconciature più belle da fare indossando la mascherina. I tuoi capelli saranno sempre in ordine e ti senterai più sicura. Scegli la tua preferita!

Il Covid-19 fa ancora parte del nostro quotidiano. L’emergenza non è finita ma, i numeri della campagna vaccinale, ci lasciano ben sperare. Inutile negarlo: la pandemia ha stravolto le nostre abitudini e, per certi aspetti, anche il nostro look!

Passiamo molte ore con la mascherina chirurgica sul volto: i lineamenti sono nascosti e ci sforziamo di sorridere con gli occhi. Per il make up, puntiamo a valorizzare di più gli occhi, che raccontano molto di noi: con uno sguardo si possono trasmettere emozioni intense ed autentiche.

Ci sono poi i capelli che sono il nostro biglietto da visita. Curali bene ed averli sempre in ordine è ciò che più desideriamo! Anche in questo caso, tutto si complica con la mascherina. Indossandola, ci sembra quasi che tutte le acconciature perdano il loro impatto.

E invece no! Ce ne sono alcune davvero belle, di grande effetto, che si sposano bene con la mascherina. Si realizzano in pochi minuti! Vediamo insieme quali sono e, magari, prendi spunto.

Acconciature con mascherina: le più belle e facili da fare!

In questo periodo è sicuramente sconsigliato portare i capelli sciolti, un po’ per il caldo e un po’ per comodità, considerato il fatto che indossiamo la mascherina per tante ore al giorno. Ciuffi e ciocche potrebbero darci fastidio, impigliandosi nel dispositivo di protezione.

Questo, però, non significa rinunciare ad avere capelli sempre in ordine. Ci sono tante acconciature che possono farci più belle, anche in questo periodo di pandemia. Ecco alcune idee alle quali ispirarsi!

LEGGI ANCHE –> Capelli corti: errori da evitare assolutamente per una chioma perfetta

Coda bassa – E’ un’acconciatura bella e semplice, un vero must in questo periodo di pandemia. La cosiddetta coda di cavallo è perfetta sia per i capelli lisci che per quelli ricci. Inoltre, sta bene quasi a tutti e si realizza in pochissimo tempo, senza abilità particolari. Coda alta – Non può mancare nella rosa delle acconciature da provare con la mascherina! Non ci sono regole precise per stabilire l’altezza giusta ma, il trend del momento, è quello della coda molto alta, leggermente spettinata. Il consiglio in più: puoi nascondere l’elastico con una ciocca di capelli, per un effetto più naturale. Bun – E’ intramontabile! E’ noto anche come chignon ed è davvero molto chic anche con una mise più casual. E’ l’acconciatura preferita dalla ragazze con capelli medio lunghi. Per realizzare il bun, è meglio usare un elastico in tessuto, per non spezzare i capelli. Treccia laterale – Sta spopolando anche tra le spose! Questa acconciatura completa bene ogni look, anche quello più ricercato! E’ perfetta per tenere i capelli lontani dal viso con il caldo afoso. Puoi scegliere di farla come vuoi: è molto bella anche la treccia a spina di pesce oppure all’olandese. Il tuo look con la mascherina ne guadagnerà in stile! Boxer Braids – E’ la tipica acconciatura preferita dalle boxeur: è realizzata con due trecce che corrono ai lati della testa. Le boxeur braids non passano mai di moda e sono perfette per avere capelli sempre in ordine con stile. Semi raccolto con trecce o half bun – Questa acconciatura è ideale se hai i capelli lunghi oppure di media lunghezza e non ti piace l’idea di raccoglierli tutti.

Ora hai qualche spunto in più per avere sempre i capelli in ordine, nonostante la mascherina. Fai il punto e scegli subito la tua acconciatura preferita!