Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati ufficialmente insieme, facendo sognare i fan di tutto il mondo. La coppia, tra l’altro, ha scelto Capri per le consuete vacanze estive e sono stati immortalati su uno yatch da sogno, ma sai quanto costa? La cifra spesa dalle star americane è da capogiro. Lo avresti mai detto che valeva così tanto? Per scoprire il suo valore, non ti resta altro da fare che guardare il nostro servizio, che trovi in fondo all’articolo.

Da Jennifer Lopez ai nuovi retroscena su Temptation Island: i gossip del 30 luglio

Da Jennifer Lopez passiamo ad una diva nostrana, stiamo parlando di Alba Parietti. L’opinionista tv, dopo aver assistito alla fine dell’amicizia tra suo figlio e Tommaso Zorzi, ha scelto di intervenire pubblicamente, rivelando quello che è il suo punto di vista in questa storia.

Restiamo sempre tra gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip. Rosalinda Cannavò ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori di star vivendo un momento no, ma nonostante tutto ha trovato la forza di rialzarsi e di condividere anche questo periodo con loro. C’è poi Giulia Salemi che mentre si trova in vacanza in Spagna con il suo Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una dedica d’amore totalmente inaspettata. Chi le avrà mai scritto?

Infine, ma non per importanza, c’è Manuela Carriero di Temptation Island. Manuela è stata travolta dalle polemiche dopo la sua partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia. In quanto durante il confronto con il suo ex fidanzato Stefano Sirena gli ha mollato un ceffone a causa di alcuni scivoloni di lui, ma lei ci ha tenuto a raccontare il suo punto di vista in tutta questa storia.

