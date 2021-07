Avere un nasino alla francese e delicato è il desiderio nascosto di molte donne. Per averlo non sarà necessario sottoporsi ad una operazione chirurgica ma affidarsi al potere del makeup contouring.

Desideri un nasino piccolo e all’insù come la tua modella o influencer preferita ma non puoi e non vuoi sottoporti ad un’invasivo trattamento chirurgico? Potrai utilizzare tutti i segreti del makeup per creare l’illusione di un naso più piccolo anche se, non si dovrebbe dimenticare mai che la bellezza di ogni donna sta proprio nei suoi tratti naturali.

Naso alla francese: scopriamo come preparare la pelle al makeup e come scolpire i lineamenti con il makeup contouring

Se avere un naso alla francese piccolo e delicato è nel tuo desiderio ma preferisci affrontare la problematica ogni giorno, accettandone tutti i limiti, senza operare un cambiamento definitivo attraverso l’intervento di un professionista, il makeup contouring è la tecnica perfetta per te. Un trucco in grado, attraverso un gioco di ombra e luce, di scolpire i lineamenti del viso e anche del naso.

Prima di procedere con il makeup però, la pelle del viso ed in particolare del naso, andrà detersa in modo perfetto e lo si potrà fare applicando uno scrub che pulisca l’epidermide in profondità ed in particolare i pori dilatati molte volte presenti proprio sul naso.

Nel caso in cui ci sia la presenza di punti neri, essi andranno eliminati per non inficiare la riuscita del makeup. Si potranno facilmente eliminare con dei cerotti specifici semplici da applicare.

Dopo aver deterso la pelle si potrà pensare a truccarla e a scolpire i tratti del naso attraverso il contouring. Così un naso troppo lungo sembrerà otticamente più corto e armonioso o un naso con la gobba apparirà più simmetrico e tutto creando dei contrasti cromatici. Per realizzare questo tipo di makeup avrete bisogno di una palette per contouring o di una terra abbronzante dal sottotono freddo e di un illuminante. I prodotti potranno essere in crema o in polvere. Scopriamo come realizzare un makeup contouring perfetto seguendo il video tutorial.

