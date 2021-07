Anticipazioni Una Vita ecco cosa succederà nelle nuove puntate: Felipe sconvolto farà un gesto imperdonabile ma Genoveva…Scopriamolo insieme

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita ecco cosa succederà nelle nuove puntate: Felipe a letto con Laura?

Nuovi importanti avvenimenti e situazioni di disagio animeranno le prossime puntate di “Una Vita”. Tutto avrà origine da quando Genoveva Salmeron (Clara Garrido) perderà il bambino che aspetta dal maritoFelipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per colpa di una lite con quest’ultimo. La dark lady vorrà vendicarsi di lui e per tale motivo nelle prossime puntate studierà un astuto piano con l’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) e la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet).

Tutto avrà origine nel momento in cui, grazie ad una testimonianza, Laura farà sapere al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) che il coltello con cui è stata uccisa Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) era entrato in possesso di Genoveva al termine di uno scontro piuttosto acceso con Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melé). A quel punto, l’inquirente disporrà subito l’immediato arresto della Salmeron, che però riuscirà ad uscire di prigione in tempi brevi grazie ai loschi traffici di Velasco (il quale sarà assunto come suo difensore).

Ciò condurrà a un successivo diverbio con il marito Felipe che sarà fatale per Genoveva e il bambino che aspetta. Nonostante i tempestivi soccorsi, il medico non riuscirà a fare nulla per evitare che la donna abortisca. Da quell’istante, la Salmeron giurerà vendetta ai danni del marito e coinvolgerà anche la domestica Laura. Da un lato la Alonso si troverà costretta a eseguire ogni ordine di Genoveva poiché quest’ultima minaccerà di rivelare oscuri segreti del suo passato, dall’altro Felipe si sentirà in colpa all’idea di aver provocato un aborto alla consorte.

Distrutto al pensiero di aver perso l’ennesimo figlio, l’Alvarez Hermoso ripenserà a tutte le volte che è stato sul punto di diventare padre al fianco della defunta moglie Celia (Ines Aldea) e, in diverse circostanze, berrà più del dovuto. In una di queste sere, sarà così Laura a prestargli soccorso.

In pratica, la domestica ritroverà il signore nei pressi dell’ingresso dei Giardini del Principe e lo riaccompagnerà a casa. Il mattino successivo, l’Alvarez Hermoso si ritroverà a letto, in biancheria intima, al fianco di Laura, ma non avrà alcun ricordo di quello che è successo. L’avvocato scapperà dalla camera, intenzionato ad evitare ogni tipo di chiarimento con l’inserviente, ma alla fine sarà Laura ad affrontarlo. In un primo istante, Laura parlerà infatti a Felipe della notte che hanno trascorso insieme in maniera piuttosto romantica ma, appena rincaserà Genoveva (di ritorno dall’ospedale), cambierà radicalmente versione e svelerà alla signora che il marito ha abusato di lei!