Se si ha il viso allungato, ci si ritroverà a voler ottenere attraverso il makeup l’effetto di un ovale più addolcito e tondo. Esistono però degli errori da non commettere se non si vuole ottenere l’effetto opposto.

Ogni viso necessità di alcune attenzioni per quanto riguarda il makeup. Se si ha un viso allungato magro, il trucco potrebbe aiutare a rendere l’ovale del viso più pieno e tondeggiante, smussando otticamente il mento e rendendo le guance più tornite.

Tutto sarà possibile eseguendo un perfetto makeup contouring che vada a scolpire i lineamenti e l’applicazione di prodotti come illuminante e blush in punti strategici.

Dopo avervi illustrato il makeup contourig giusto per ogni tipologia di viso, ecco gli errori che non dovrebbero mai essere commessi nel makeup per un viso piuttosto allungato.

Makeup viso allungato : gli errori da non commettere nel trucco viso

Il viso dalla forma allungata necessità essere truccato in un modo specifico e soprattutto di non commettere alcuni errori durante la realizzazione del trucco, ecco quali.

1- Contouring

Non realizzare un makeup contouring specifico per il viso lungo, sarà un errore. Questa tecnica di makeup infatti si rivelerà l’unica strada per far apparire l’ovale del viso meno allungato. Si dovranno scurire in particolar modo la parte del mento e dell’attaccatura dei capelli.

2- Blush e terra

Applicare il blush o la terra dalla tempia verso il basso, creerà l’illusione di un viso ancor più allungato. Questi due prodotti andranno invece concentrati nella parte centrale del viso rendendolo più pieno e rotondo.

3- Sopracciglia

La forma delle sopracciglia sarà fondamentale per rendere l’ovale lungo più armonioso. Le sopracciglia con un angolo molto pronunciato e che tendono a svettare verso l’alto non saranno la forma ideale per un viso lungo. Disegnare un arco sopraccigliare più tondeggiante sarà la scelta più giusta.

Come truccare un viso allungato: il video tutorial per un makeup perfetto

Ecco per voi un video tutorial completo ed esaustivo della makeup artist Tiziana Zambelli che vi illustrerà tutti i passaggi fondamentali per truccare e valorizzare un viso allungato.