Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati, ma perché? Lei ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità.

Alessandra Amoroso è stata legata per diverso tempo a Stefano Settepani. La loro relazione è apparsa agli occhi degli utenti della rete come una delle favole più belle di sempre, ma purtroppo non ha avuto il lieto fine che tutti speravano. In quanto da qualche tempo hanno annunciato la fine della loro relazione.

Il settimanale Chi aveva rivelato i motivi della rottura, affermando che l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi provava un forte desiderio dentro di sé di voler creare una famiglia, ma che i troppo impegni lavorativi di lui rendevano il tutto impossibile. Alessandra ha però smentito parzialmente tale indiscrezioni, affermando che il desiderio di creare qualcosa di solido non era a senso unico ma qualcosa condiviso da entrambe le parti.

Ora però la cantante, ai microfoni di Grazia, ha scelto di rompere il silenzio, rivelando il motivo che li ha spinti alla rottura. Ecco perché Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati.

Alessandra Amoroso: perché lei e Stefano Settepani si sono lasciati

Alessandra Amoroso, durante il corso dell’intervista, ha rivelato che l’amore tra lei e Stefano Settepani si è semplicemente spento, ma questo non vuol dire che tra loro il sentimento sia giunto al capolinea. Semplicemente il loro legame si è trasformato in qualcosa di diverso e lei non ha voluto prendere questo momento come un fallimento, anzi, ma come una possibilità di crescita personale e per essere pronta ad un nuovo amore.

“L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento” ha spiegato la cantante durante il corso dell’intervista. “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore” ha spiegato Alessandra, che ha provato a vedere il lato positivo nella fine di questa storia.

“Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli” ha poi confidato. “È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato” ha poi concluso. “Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti“ ha poi aggiunto.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, nonostante l’amore sia terminato, sono dunque rimasti in ottimi rapporti.