Qual è l’outfit perfetto per viaggiare? Ecco la guida di stile che ti insegnerà come essere trendy, anche in volo!

È arrivato il momento fatidico delle vacanze, hai già la valigia pronta, ma non sai cosa indossare per viaggiare? Ecco a voi la guida di stile che vi insegnerà tutto ciò che c’è da sapere per creare l’outfit trendy e comodo per il viaggio!

L’organizzazione di una vacanza è generalmente molto stressante. Quando si pensa ai preparativi di una vacanza, sono molte le cose da ricordarsi!I documenti, i biglietti, il caricatore del telefono! Alla fine, c’è sempre qualcosa che dimentichiamo a casa.

Per non parlare degli itinerari: prima di partire passate le ore davanti al computer per capire qual è l’itinerario migliore, e una volta trovato c’è sempre qualcuno a cui non va bene qualcosa!

Insomma, sembra proprio che per godersi del meritato relax, bisogna stressarsi ancora un po’!

Ma ce l’abbiamo fatta: abbiamo l’itinerario che mette d’accordo tutti, abbiamo i biglietti stampati, i documenti. La valigia è chiusa, e ci è entrato anche quell’outfit acquistato all’ultimo secondo che proprio non potevamo lasciare a casa!

Tutto è ufficialmente pronto. Ma aspetta! Ho dimenticato una cosa fondamentale! Cosa mi metto per partire?

Questa è la domanda che ci poniamo tutte cinque minuti prima di uscire di casa per andare a prendere l’aereo o il treno. Ci infiliamo la prima cosa che capita che è rimasta fuori dalla valigia e usciamo.

Sistematicamente sbagliamo l’outfit: o è troppo pesante, o è troppo leggero, o è scomodo. Insomma, la vacanza non è nemmeno iniziata che già vogliamo tornare a casa.

E se vi dicessi che vi posso aiutare? Come? Costruendo degli outfit ad hoc per affrontare con stile e in comodità il viaggio!

Siete curiose di sapere come? E allora diamo il via alla guida di stile di CheDonna, che vi accompagnerà anche durante la vostra vacanza!

Ecco gli outfit per viaggiare più stilosi e comodi che non puoi non indossare!

Siamo abituate a vedere le influencer famose postare delle foto all’aeroporto con degli outfit degni di una passerella. E quante volte abbiamo pensato: ma perché io quando viaggio sembro una scappata di casa?

Oggi vi svelerò tutti i segreti per affrontare il vostro viaggio al meglio! Allora iniziamo subito con le regole!

valigie e borse pratiche. Sembra una regola sciocca ma non lo è. Fate le vostre valigie, e in più organizzatevi con uno zaino e una piccola pochette. Nello zaino mettete le cose che possono servirvi durante il viaggio, in modo da non dover aprire la valigia. Nella pochette mettete i biglietti, i soldi e il cellulare. Perché l’outfit da viaggio non dovrà essere comodo solo per il viaggio, ma anche per l’arrivo nella vostra destinazione. Potreste dover prendere dei mezzi pubblici o camminare fino al vostro hotel. Quindi dovete pensare alla praticità. scarpe comode. I tacchi piacciono a tutte noi, ma forse per viaggiare le eviterei. Immaginate che state per perdere il vostro volo e dovete correre come per vincere la maratona di New York. Come potreste farlo in tacco 12cm? Quindi: scarpe comode, ma stilose. Scegliete la vostra sneakers preferita e createci su un outfit super trendy. trucco e parrucco sempre ok. Anche per partire dovete curare i minimi dettagli. Il fatto di dover affrontare un viaggio non significa che potete avvolgere i capelli con un mollettone o che il trucco sbavato sia concesso. No e assolutamente no. Capelli sistemati, ma comodi: una treccia o uno chignon. Il trucco? Rimmel, un tocco di correttore per eliminare i segni di stanchezza e gloss andranno più che bene. Tenete questi trucchi nella pochette, in modo da poter correggere al volo il vostro make-up no make-up.

Una volta assodate le regole, possiamo partire con la creazione di qualche outfit, che saranno il vostro salvavita da viaggio!

total black : l’outfit tutto nero è sempre un ottima scelta per partire. Sicuramente è una delle scelte che prediligono le influencer. Una t-shirt lunga, un leggings di eco pelle e un ankle boot, e sarete stilose anche sulle poltrone di un treno. Ricordatevi sempre di portarvi dietro un giacchetto, da poter indossare al bisogno. Ad esempio una giacca di jeans oversize, che si adatta a qualunque outfit!

: l’outfit tutto nero è sempre un ottima scelta per partire. Sicuramente è una delle scelte che prediligono le influencer. Una t-shirt lunga, un leggings di eco pelle e un ankle boot, e sarete stilose anche sulle poltrone di un treno. Ricordatevi sempre di portarvi dietro un giacchetto, da poter indossare al bisogno. Ad esempio una giacca di jeans oversize, che si adatta a qualunque outfit! t-shirt e jeans: uno degli abbinamenti più utili e trendy per partire è quello composto da una t-shirt bianca e un jeans mom fit a vita alta. Il jeans largo sarà comodissimo per partire, camminare, prendere i mezzi pubblici, e vi darà sempre stile e supporto. Chiudete il tutto con una camicia leggera a scacchi, da poter legare in vita quando avete caldo, e la vostra sneakers preferita. Ecco un esempio di street wear da viaggio!

uno degli abbinamenti più utili e trendy per partire è quello composto da una t-shirt bianca e un jeans mom fit a vita alta. Il jeans largo sarà comodissimo per partire, camminare, prendere i mezzi pubblici, e vi darà sempre stile e supporto. Chiudete il tutto con una camicia leggera a scacchi, da poter legare in vita quando avete caldo, e la vostra sneakers preferita. Ecco un esempio di street wear da viaggio! due stagioni: se state partendo da un luogo freddo e dovete arrivare in un luogo dove la temperatura è di gran lunga maggiore, dovete indossare “due stagioni”! Canottiera e shorts sotto. Felpa e tutone sopra. Scarpa da ginnastica, comoda ma leggera, e sarete pronte per affrontare il viaggio, ma anche lo sbalzo termico! Una volta atterrate, correte in bagno, sfilatevi il tutone e potete dare via alla vostra vacanza!

Questi erano gli outfit più trendy e comodi che vi saranno utilissimi per viaggiare. Perché, ricordatevi, che lo stile non va mai in vacanza!

Anche per oggi si conclude qui la guida di stile più IN di sempre, che vi segue anche in vacanza e detta lezioni di stile in qualunque angolo del mondo.

Lo stile lo avete, adesso vi manca godetevi il vostro meritato Relax!

Emanuela Cappelli