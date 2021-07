Temptation Island ha mandato in onda una delle scene più tristi di sempre: lo schiaffo di Manuela Carriero al suo ex Stefano Sirena. Lei lo commenta così.

Temptation Island ha terminato quest’edizione soltanto qualche giorno fa, ma in rete non mancano i retroscena e indiscrezioni riguardanti questa tanto discussa, quanto di successo, edizione. Ha fatto parlare e non poco il falò di confronto tra Manuela e Stefano. Lei, in un momento di rabbia durante il confronto con il suo ex, gli ha dato uno schiaffo e la scena ha diviso e non poco il popolo della rete.

C’è chi ha condannato la furia della fidanzata, accusandola di essere una donna violenta, e c’è chi invece ne ha preso le difese, affermando che lei è soltanto una vittima di un fidanzato che è stato violento verbalmente. Ma come stanno realmente le cose? A rompere il silenzio è stata la diretta interessata che nelle sue Instagram Stories ha voluto fare chiarezza su quel momento, chiedendo in primis scusa per poi chiarire che lei non è la persona violenta che tutti stanno descrivendo in questi giorni.

Manuela Carriero ha commentato lo schiaffo a Temptation Island, provando a spiegare agli utenti della rete il suo punto di vista in tutta questa storia.

Manuela Carriero dopo Temptation Island si difende dallo schiaffo a Stefano

Manuela Carriero, che dopo la fine della sua esperienza nel programma si sta godendo la conoscenza con il single Luciano Punzo, ci ha tenuto a chiarire che episodi del genere non sono mai accaduti tra le mura di casa, anzi; ma che spesso lei è stata vittima di violenza psicologica e che questa spesso e volentieri oltre ad essere peggio di quella fisica non viene nemmeno riconosciuta.

“Mi spiace per il tanto criticato schiaffo, cosa che ovviamente non è mai successa a casa, ma a tutto c’è un limite! “ ha esordito l’ex fidanzata di Stefano Sirena. “Tra l’altro mi sono fatta male anche io” ha poi aggiunto. “La violenza psicologica è peggiore e la cosa brutta è che tante volte non viene neanche riconosciuta“ ha poi concluso, provando a giustificare il suo gesto durante l’ultimo falò di confronto.

Manuela e Stefano dopo Temptation Island hanno deciso di separare le loro strade, segno che il loro amore, da diverso tempo ormai, era arrivato al capolinea. Tant’è che entrambi hanno iniziato una conoscenza, subito dopo la fine del programma, con i rispettivi single che li corteggiavano.