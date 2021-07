Jennifer Lopez e il kimono lungo copricostume: ecco l’outfit da mare trendy che per te!

Se quando vai al mare non ti senti a tuo agio al 100% e senti la necessità di “coprirti”, fai come Jennifer Lopez: usa il kimono lungo, capo trendy della stagione estiva, come copricostume. Sarai al top, anche al mare!

Siamo arrivati in quella fase della stagione estiva in cui i nostri outfit e i nostri acquisti sono tutti relazionati ad una sola cosa: la vacanza!

Sia se andrete in vacanza in mare o in montagna, il momento di fare la valigia è sempre un incubo. Cosa mi porto? Come li abbino? Non entrano nella valigia!

È sempre la stessa storia!

Ma se andate in vacanza al mare, i problemi aumentano, perché siamo sinceri, la prova costume mette un po’ di ansia a tutte noi. Proviamo e riproviamo il costume che ci sta meglio, proviamo a fare gli abbinamenti con i copri costumi, ma si sistematicamente lo spazio in valigia è sempre troppo poco, quindi dobbiamo eliminare qualcosa, tra cui il nostro outfit perfetto.

E se vi dicessi che ho la soluzione per voi mi credereste? Addirittura, se questa soluzione ce la regala Jennifer Lopez, come reagireste?

Siete curiose? E allora vi svelo il segreto: il capo “salva vita” delle vacanze estive al mare è il kimono lungo! E Jennifer Lopez è la dea dell’outfit con il kimono!

La cantante americana Jlo, il 25 luglio, ha postato sul suo profilo Instagram delle foto che hanno fatto smuovere tutto il web. Per due ragioni: la prima è che ha postato una foto in cui lei e l’attore Ben Affleck si scambiano un bacio appassionato, la seconda è che Jennifer indossa un outfit mare mozzafiato.

Siamo contenti per voi, Jennifer e Ben, ma noi che siamo delle perfette fashion lover ci interessa solo una cosa: lo stile! Quindi vogliamo sapere tutto sull’outfit di Jennifer Lopez e come ricrearlo!

E allora entriamo nel vivo della nostra guida di stile, che vede come protagonista Jennifer Lopez e il suo outfit mare con il kimono copricostume!

Jennifer Lopez spiazza con il suo outfit moda mare: vediamo come ricrearlo, partendo dal kimono!

Iniziamo subito con la regola principale per tutti gli outfit da mare: curate il vostro look a 360°. Dovete pensare a tutto! Non è perché state andando al mare che allora potete dimenticarvi di sistemarvi i capelli! Oppure potete uscire di casa in flip flop! No e poi no! Un look, mare o da città che sia, se curato in todo, farà la differenza!

Quindi, prima cosa, trova la scarpa comoda ma che si abbini al tuo look mare, ad esempio una zeppa o un infradito gioiello. Abbina il costume al copricostume, o per lo meno trova due colori che leghino tra loro (il copricostume bianco, infatti, è sempre un’ottima scelta). Infine, non dimenticare gli accessori! Collane con ciondoli sono l’ultimo trend in fatto di moda mare. Per i capelli, sistemali con il classico cappello di paglia, oppure con una bandana, accessorio top dell’estate 2021.

Una volta sancite le regole generali per un look al top anche al mare, analizziamo insieme l’outfit di Jennifer Lopez!

La cantante indossa:

un bikini con reggiseno a triangolo con fantasia a “spina di pesce” bicolor, rosa e corallo.

con fantasia a “spina di pesce” bicolor, rosa e corallo. un kimono fantasia fiorata base giallo senape, con i colori dei fiori che richiamano il costume.

base giallo senape, con i colori dei fiori che richiamano il costume. un sabot con zeppa in sughero , con fascia che avvolge il piede color fucsia.

, con fascia che avvolge il piede color fucsia. collane a ciondoli di diverse lunghezze e forme, tutte oro.

di diverse lunghezze e forme, tutte oro. cappello di paglia.

L’abbinamento insieme funziona, sia come colori che come capi e accessori. Ma qual’è il pezzo forte? Sicuramente il kimono.

Il kimono, oltre ad essere il capo più trendy della stagione estiva, sia per la città che per il mare, ha una duplice funzione. La prima è quella di conferire stile al tuo outfit, la seconda è che al mare può fare da copricostume! È leggero e si adatta perfettamente ad un abbinamento da mare. Ti darà stile e ti permetterà di “coprirti” se indossi un costume molto sgambato che non ti permette di sentirti a tuo agio al 100%. Per questi motivi, il kimono è il capo che proprio non può mancare nella tua valigia estiva.

Non lo avete ancora acquistato? Ne ho selezionato qui uno per voi!

È un modello di Zara, lungo sotto al ginocchio, base corallo con fantasia fiorata rosa, con spacchi laterali. In più, ha una fusciacca che vi permette di legarlo in vita. Il costo? € 69,95. Non è proprio economico, ma è uno di quei capi che è meglio prendere di buona qualità, perché lo utilizzerete per molto tempo!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più estiva di sempre, che vede come protagonista Jennifer Lopez e il suo outfit estivo.

Adesso non ci manca veramente più nulla: fate la vostra valigia, portatevi dietro il vostro kimono preferito e divertitevi! Ma sempre con stile!

Emanuela Cappelli