Alessandra Amoroso, voglia di un figlio? La foto non lascia dubbi

Alessandra Amoroso ha voglia di diventare mamma? Una foto pubblicata dalla cantante salentina sui social non lascia dubbi.

Alessandra Amoroso ha voglia di avere un figlio? La cantante salentina, da anni sulla scena musicale e con una serie di successi già portati a casa, non ha mai nascosto, nelle varie interviste rilasciate, di sognare una famiglia tutta sua. Una foto pubblicata recentemente, tuttavia, ha riacceso i riflettori su tale desiderio di Alessandra.

Attualmente, la Amoroso è concentrata sul suo lavoro e, almeno fino al prossimo anno, si dedicherà alla musica avendo annunciato il primo concerto allo stadio San Siro di Milano il 13 luglio 2022. L’amore, però, è sempre stato importante per la Amoroso che, nell’ultima intervista rilasciata a Domenica In, durante un’emozionante conversazione con Mara Venier, parlando della fine della sua storia d’amore con Stefano Settepani, non aveva nascosto l’emozione.

“In questo momento non ho più il fidanzato. Siamo arrivati a un punto in cui è finito l’amore. Ce lo siamo detto e va bene così. Sono single. Sto molto bene con me stessa. Voglio trovare un mio equilibrio, quando uno lo trova è pronto per stare in due”.

Dalle foto pubblicate su Instagram dalla stessa cantante salentina emerge così il suo grande desiderio di avere una famiglia.

Alessandra Amoroso single: la foto con la nipotina Andrea commuove

Nel mare del suo Salento, Alessandra Amoroso si gode le giornate con la nipotina Andrea di cui è follemente innamorata. “E sul tuo viso c’è la mia espressione”, scrive la cantante salentina nella didascalia che accompagna la foto qui in alto.

Per la nopotina, la Amoroso prova un amore spropositato che regalerebbe sicuramente anche ad un figlio. Nonostante il desiderio che ha sempre dichiarato di avere, ad oggi, Alessandra non fa alcun progetto per il futuro.

“Non so come definire questo amore spropositato per Andrea. Mia sorella la può sgridare perché fa la mamma, io la devo solo coccolare. Se vuol dire che voglio diventare mamma? Prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più”, ha dichiarato a Domenica In.