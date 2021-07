Lo scrub viso è senza dubbio un prodotto fondamentale per la skincare. Scopriamo in cosa sono, come utilizzarli al meglio, i migliori prodotti low cost in commercio e una ricetta naturale per prepararli in casa.

La detersione perfetta della pelle del viso, passa anche attraverso l’esfoliazione e il prodotto perfetto per eseguirla è lo scrub specifico per la pelle del viso.

Questo prodotto di bellezza, non dovrebbe mai mancare e nella beauty routine. Ecco cosa è, come utilizzarlo in modo corretto, i prodotti economici selezionati per voi e come prepararne uno ottimo e con ingredienti naturali in casa.

Scrub viso: cosa è e come si utilizza

Lo scrub viso è un prodotto cosmetico formulato in crema, olio o gel arricchito di micro granuli. Questo cosmetico permetterà attraverso l’azione meccanica di eliminare lo strato di cellule morte e purificare l’epidermide in modo profondo ma sempre delicatamente.

Basterà applicare lo scrub viso sul viso inumidito e praticare dei massaggi circolari su tutto il viso per circa due minuti, insistendo ove possibile sulla zona a T, fronte, naso e mento.

Scrub viso: i migliori prodotti low cost selezionati per voi

Lo scrub viso è un prodotto semplice e che regala risultati immediati già dal primo utilizzo. La pelle infatti risulterà subito più liscia e pulita. Esistono molti scrub viso in commercio alcuni dei quali anche molto costosi. Noi abbiamo deciso di consigliarvi i migliori scrub viso low cost acquistabili negli store di profumeria o anche nei supermercati più forniti.

GARNIER PURE ACTIVE

Uno scrub viso che ha 3 funzioni, scrub, detergente e maschera purificante. Lascia la pelle liscia, pulita e fresca.

Prezzo: €. 7.00 circa

OMIA Scrub viso aloe vera

Scrub Viso Eco-Biologico con Aloe Vera, esfoliante e purificante, rimuove le cellule morte, favorisce la naturale rigenerazione della pelle, rendendola liscia e levigata.

Prezzo: €. 6.00 circa

I PROVENZALI Scrub viso alla rosa mosqueta

Grazie all sinergia esfoliante di particelle di origine minerale e vegetale, come la Perlite e il Buriti, la pelle e subito pulita e morbida e vellutata.

Prezzo: €. 7.00 circa

GEOMAR Scrub cremoso delicato viso

Deterge efficacemente la pelle del viso, eliminando le impurità e le cellule morte.

Formula in crema con particelle esfolianti, regala una pelle liscia, idratata e luminosa.

Prezzo: €. 8.00 circa

L’OREAL PARIS: Skin Expert Rare Flowers Refining Scrub

Scrub viso che unisce proprietà detergenti, lenitive e nutrienti. Ideale per pelli grasse e miste per i suoi eccellenti effetti esfolianti e autoregolanti.

Prezzo: €. 5.00 circa

Scrub viso: ecco come prepararlo in casa con una ricetta naturale

Se amate le ricette di bellezza fai da te, non potrete perdere la ricetta dello scrub viso delicato, perfetto da applicare anche sulle pelli più sensibili.

Non vi resta che seguire passo dopo passo il video tutorial della bravissima naturopata e beauty blogger Martina Rodini.

