Vacanze nei borghi: l’Italia ne è piena, da Nord a Sud! Ecco la lista di quelli che hanno ottenuto la Bandiera Arancione 2021.

L’estate continua, la seconda con il Covid-19. Il clima generale non è distensione, anzi. Nonostante la campagna vaccinale prosegua bene, la minaccia della nuova variante Delta preoccupa politici e medici, che già pensano al prossimo autunno.

Quando finirà tutto questo? Difficile stabilirlo. Intanto, una cosa è certa: gli italiani hanno voglia di fare le vacanze, nonostante le ulteriori limitazioni introdotte con il green pass. Il trend del momento è il turismo di prossimità, garanzia di maggiore tranquillità.

Le località di mare vanno per la maggiore! L’Italia è piena di spiagge meravigliose che fanno sognare anche le stelle del jet set internazionale. Ma fare una vacanza in estate non significa per forza andare al mare. In alternativa, si può soggiornare in montagna, scegliere la campagna, fare un tour delle città d’arte o, ancora, visitare borghi incantevoli.

Soffermandoci sui borghi, possiamo dire che sono un enorme risorsa per il nostro paese. Certo, con la crisi economica causata dal Covid-19, anche questo segmento turistico ha subito conseguenze pesanti.

Ma la ripresa è iniziata, grazie anche al supporto del digitale. Da giugno è disponibile in Italia la piattaforma Travel Insights di Google, concepita per accelerare la ripresa economica del paese, con un occhio di riguardo per il settore turistico.

Vacanze nei borghi: la lista delle bandiere arancioni 2021

Sempre più persone scelgono di fare le vacanze nei borghi. Ogni anno, il Touring Club Italiano assegna un prestigioso riconoscimento ai borghi più belli: è la Bandiera Arancione. Il premio ha lo scopo di valorizzare l’offerta turistica dell’entroterra italiano.

Quest’anno, la lista dei borghi a Bandiera Arancione si è allungata. Ci sono ben 11 new entry! Ecco quali sono.

