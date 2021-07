Estate 2021, dove vanno in vacanza i vip? Ecco le località italiane più gettonate dove prenotare un soggiorno per incontrare un volto noto. Da Nord a Sud, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

L’estate continua e la voglia di viaggiare non diminuisce, nonostante l’emergenza pandemica e la nuova minaccia della variante Delta. Le regole anti-contagio, in Italia, si fanno più stringenti. Dal prossimo 6 agosto, infatti, sarà obbligatorio avere il green pass per accedere a teatri, musei e altri luoghi della cultura, cinema, bar e ristoranti al chiuso, palestre, centri termali, etc.

Il dibattito sul green pass si fa incandescente e non mancano le polemiche. C’è chi pensa che sia indispensabile per tenere sotto controllo i contagi e chi, invece, lo considera incostituzionale. Mentre la querelle prosegue sui giornali e nei salotti dell’informazione serale, molti italiani sono già partiti per le vacanze. Il boom delle prenotazioni è per agosto.

Anche i vip di casa nostra non rinunciano a sole, mare e relax in questa seconda estate con il Covid-19. Il turismo di prossimità è il trend del momento! Si resta in Italia per le vacanze. Una scelta all’insegna della prudenza, senza però dover rinunciare al piacere di soggiornare in località da sogno.

L’Italia è tutta bella, da Nord a Sud. Alcune mete, in particolare, sono prese d’assalto anche dai vip. Ecco dove prenotare per incontrarne almeno uno!

Estate 2021: scopri dove vanno in vacanza i vip e prenota

Estate 2021, l’Italia è la regina indiscussa! Vip di casa nostra e volti noti del jet set internazionale la scelgono, anche quest’anno, per trascorrere momenti di relax e spensieratezza.

Il Belpaese pullula di borghi incantevoli, da Nord a Sud, molti dei quali a picco sul mare. Il mix perfetto di arte, storia, cultura, bellezze paesaggistiche e buona cucina spinge la maggior parte degli italiani, per questa seconda estate di pandemia, a soggiornare entro i confini nazionali. Una scelta condivisa anche da molti vip!

Chiara Ferragni e Fedez, con i due figli Leone e Vittoria, hanno fatto tappa prima in Toscana, soggiornando a Forte dei Marmi, e poi in Puglia, tra Fasano e Ostuni, alloggiando in masserie extra lusso da sogno.

Alessia Marcuzzi, invece, ha scelto la bellissima Sicilia. Dopo aver visitato Noto e la sua famosa Cattedrale, ha trascorso un’intera giornata a Marzamemi, pittoresco borgo di pescatori conosciuto in tutto il mondo.

Anche Elisabetta Canalis non resiste al richiamo dell’Italia. La bellissima showgirl che vive da alcuni anni negli States, è tornata nella sua Sardegna per le vacanze, esattamente ad Alghero. Con lei, il marito Brian Perri, noto chirurgo plastico americano e la loro piccola Skyler Eva.

Ha scelto la Sardegna anche Michelle Hunzicker, che ha passato un giorno in compagnia degli amici Francesco Totti, Ilary Blasi e Nicola Savino, tra tuffi e tanta allegria, come dimostrano gli scatti pubblicati sui social.

Barbara D’Urso si è concessa un soggiorno nella meravigliosa cornice di Positano, perla della costiera amalfitana. “Colori e sapori della mia terra” – ha scritto il volto noto di Mediaset su Instagram.

C’è poi Antonella Clerici in vacanza con il marito Vittorio Garrone e la figlia Maelle nella meravigliosa Portofino, fiore all’occhiello della Liguria. La nota presentatrice si gode la sua estate tra sole, mare, buona cucina e affetti sinceri.

Ma l’estate non è soltanto mare! C’è chi va controcorrente e sceglie la quietudine della montagna, come nel caso di Elisa Isoardi, che è tornata nella sua terra d’origine, il Piemonte.

Tra i volti noti del jet set internazionale c’è George Clooney che, con sua moglie Amal e i due gemelli, anche quest’anno ha scelto la tranquillità della sua casa a Laglio, Villa Oleandra, su lago di Como.

Dunque tutti pazzi per l’Italia! Ora hai qualche spunto in più su dove prenotare la tua vacanza e, chissà, potresti incontrare anche il tuo vip del cuore!