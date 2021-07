Il makeup per la pelle matura si rivela ogni giorno una sfida, soprattutto quando la pelle è molto segnata. Ecco 5 errori da non commettere mai nel truccare viso, occhi e labbra.

Se non siete più delle ventenni, saprete alla perfezione quali siano le problematiche che si incontrano nel realizzare un makeup per pelli mature.

L’epidermide infatti, che non appare più distesa e tonica e spesso è segnata da piccole rughette, non permette più l’applicazione di prodotti come fondotinta, cipria, correttore o eyeliner nello stesso modo con cui si procede con la pelle giovane. Scopriamo 5 errori da non commettere mai in un makeup per pelle matura, errori che metterebbero in evidenza i difetti senza migliorare affatto l’aspetto della pelle.

Makeup per pelle mature: ecco i 5 errori che nessuna donna dovrebbe mai commettere

Il makeup per una pelle non più giovanissima richiede qualche attenzione in più, prodotti specifici e sicuramente la scelta di un trucco leggero e luminoso che esalti la naturale bellezza di ogni donna senza mettere in evidenza i difetti di un viso, di uno sguardo e di un sorriso più segnati. Ecco i 5 errori che forse tutte le donne commettono:

1- Non utilizzare il primer

Il primer è un prodotto fondamentale per il makeup, a maggior ragione per la pelle matura. Applicare questo prodotto sul viso prima di applicare un fondotinta liquido, renderà la pelle più liscia e compatta, rendendo la base viso a lunga durata. Si dovrebbero applicare anche primer specifici per occhi e labbra, per rendere la realizzazione del makeup più confortevole e garantire un’ottima riuscita del trucco.

2- Utilizzare troppa cipria

La cipria, se applicata troppo generosamente, potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata sulla pelle matura. Questo prodotto in polvere infatti potrebbe concentrarsi nelle rughette mettendole ancor più in evidenza e regalando al viso un aspetto ‘gessoso’ che non gioverà all’immagine. Sulla pelle matura, si potrà applicare della cipria trasparente in polvere libera, solo nelle zone più soggette a lucidarsi tamponandola delicatamente con un piumino da cipria.

3- Applicare l’eyeliner

Se si vuol mettere in evidenza lo sguardo, l’applicazione di un eyeliner liquido non sarà l’ideale sulla pelle matura. L’epidermide degli occhi infatti apparirà meno elastica e per questo l’eyeliner potrà essere sostituito con una matita per occhi da sfumare in modo delicato.

4- Utilizzare ombretti troppo luminosi

Anche gli ombretti troppo luminosi non rappresentano la scelta ideale per un makeup per la pelle matura, questo perché metterebbero in evidenza tutte le naturali piegoline della pelle. Degli ombretti opachi e la messa in evidenza solo di alcuni punti luce nel makeup occhi, saranno la scelta perfetta.

5- Utilizzare una matita contorno labbra

La presenza di piccole rughette intorno alle labbra, non permetterà una stesura del rossetto molto semplice, per questo utilizzare una matita contorno labbra colorata potrebbe mettere in evidenza i segni del tempo e definire un contorno tutt’altro che simmetrico. Si potrà utilizzare invece una matita contorno labbra trasparente che non permetta al rossetto di superare i contorni ma non metterà in evidenza i piccoli difetti.

Questi sono piccoli consigli per un’applicazione del makeup più confortevole. Ogni donna è bellissima e ogni età racchiude un fascino tutto speciale, anche con qualche rughetta in più.