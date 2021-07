Non sai come risparmiare sui voli aerei? Ti sveliamo tutti i segreti per acquistare biglietti a prezzi vantaggiosi. Viaggiare non ti costerà più una fortuna!

L’estate è iniziata ed è tempo di viaggiare, di prendersi una pausa dalla frenetica routine quotidiana. Il Covid-19 ha stravolto molte abitudini radicate in fatto di viaggi: ci sono delle limitazioni agli spostamenti e, dal prossimo 6 agosto, nel nostro paese verrà esteso l’uso del green pass anche a cinema, teatri, palestre, bar e ristoranti al chiuso etc.

Tutto questo, però, non frena la voglia di viaggiare! Si punta ad accogliere molti turisti provenienti dall’estero, che sono la ‘benzina’ per il motore economico italiano. Cambiano le priorità per i viaggiatori: si prediligono strutture ricettive con ampi spazi all’aperto, organizzate al meglio in base alla normativa anti-contagio.

Il mezzo di trasporto più gettonato resta l’aereo: spopolano i voli ‘Covid free’, per garantire viaggi in tutta sicurezza. Ci si muove in un contesto diverso a causa della pandemia ma con una costante, ovvero l’esigenza di poter risparmiare sui voli aerei.

La pandemia ha causato una crisi economica senza precedenti e, cercare di spendere meno anche per viaggiare, è una priorità per molti. Vediamo insieme quali sono i consigli da seguire per acquistare biglietti aerei a buon mercato.

Voli aerei: ecco come risparmiare sull’acquisto dei biglietti

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, elencando i consigli da seguire per acquistare biglietti aerei a prezzi vantaggiosi, è giusto sfatare almeno un paio di miti/leggende metropolitane. Ecco quali!

Non esiste il ‘giorno perfetto’ per acquistare i biglietti aerei. La prenotazione di martedì non ti farà risparmiare più di tanto!

Navigare in internet in privato, utilizzando una VPN oppure cancellando i cookie, non fa molta differenza se provi i trucchi elencati in basso.

Ecco i consigli preziosi da seguire per acquistare biglietti aerei low cost.

Cerca di viaggiare sempre nella bassa stagione – Ne hanno una quasi tutte le destinazioni del mondo e coincide sempre con il periodo dell’anno in cui c’è meno turismo. Si contrappone all’alta stagione che include luglio, agosto, e tutte le festività. Si tratta dei periodi in cui la maggior parte dei lavoratori prende le ferie. Quindi, per risparmiare, evita l’alta stagione e viaggia quando quasi nessuno lo fa! Per risparmiare, sii più flessibile sulle date! – Quasi tutte la compagnie aeree, in determinati giorni della settimana (o periodi dell’anno), offrono la possibilità di acquistare biglietti a pezzi super scontati. Quindi, non essere inflessibile sulle date se vuoi risparmiare davvero! Utilizza Hopper – E’ un’applicazione molto utile perché analizza le oscillazioni dei prezzi e ti suggerisce qual è il momento migliore per acquistare biglietti aerei low cost. Basta scaricarla sullo smartphone, impostare le date di andata e ritorno del tuo viaggio e riceverai una serie di indicazioni pratiche da seguire per trovare l’offerta migliore. Acquista un volo con scalo – Certo, è più faticoso da gestire, con ore di attesa che possono sembrare interminabili! Molte persone non preferiscono i voli con uno o più scali, ecco perché costano di meno. Però, puoi vedere lo scalo come un’opportunità per visitare un’altra città, in attesa che arrivi il tuo aereo! Occhio alle spese accessorie legate al volo – Che incidono molto sul prezzo finale, così come anche gli spostamenti da e per l’aeroporto. Se hai un budget risicato, chiedi un passaggio ad un amico o, in alternativa, spostati con i mezzi pubblici. Usa i motori di ricerca specializzati – Ce ne sono tanti! Ecco quelli più conosciuti: Skyscanner, Momondo, Kiwi.com e Google Flights. Alcuni offrono la possibilità di prenotare scegliendo la formula ‘volo + hotel’. Punta su una compagnia aerea low cost – Facendo però sempre attenzione alle condizioni che offre! Due consigli: controlla bene dove si trova l’aeroporto, per capire se è principale o secondario; fai il check-in online perché, quasi tutte le compagnie aeree low cost, prevedono una sovrattassa per chi lo fa in aeroporto.

Con queste piccole astuzie potrai viaggiare come e quando vuoi senza spendere una fortuna. Cosa aspetti allora? Inizia subito la tua ricerca per trovare la migliore offerta!