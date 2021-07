Sognare un incendio può essere un’esperienza traumatica per molte persone, ma indica sempre che c’è qualcosa che si agita nel nostro inconscio.

Anche nel linguaggio comune il fuoco è comunemente associato alla passione. Non a caso si dice “passione bruciante” oppure “il fuoco dell’amore”. Per questo motivo il fuoco nei sogni rappresenta i sentimenti che proviamo ogni giorno ma che nella vita da svegli tentiamo di controllare o di allontanare dai nostri pensieri.

Un incendio però è sempre molto diverso dal fuoco, poiché il fuoco è considerato un elemento positivo e controllabile, grazie al quale la civiltà umana ha fatto passi da gigante lungo la via del progresso.

L’incendio rappresenta la potenza distruttiva delle emozioni, ma di quali emozioni in particolare?

Sognare un incendio ci mette in guardia contro ciò che non vogliamo vedere

Per sua stessa natura un incendio non è controllabile e ci spaventa, esattamente come alcune delle emozioni più forti che l’animo umano è in grado di provare.

Una di queste è la rabbia, un’altra è la paura e più raramente si può parlare di passione travolgente.

Per capire di quali sentimenti “parla” il nostro sogno è necessario analizzare gli elementi secondari che contribuiscono a costruirlo.

Sognare l’incendio della propria casa

Uno dei sogni più spaventosi in assoluto è sognare la propria casa in fiamme, poiché indica la perdita di ogni sicurezza economica ed emotiva. La casa, infatti, oltre a costituire un punto fermo nella nostra vita pratica, costituisce anche un tassello importantissimo nella nostra vita emotiva.

Leggi Anche => Test della Casa | Scegli una casa e scopri se la timidezza è un problema per te

Alcune persone hanno vissuto davvero un’esperienza tragica come la distruzione della loro casa a seguito di un tragico incendio. Se a fare un sogno di questo tipo sono le persone che hanno subito una tale perdita si tratta semplicemente di un incubo, cioè nel sogno si concretizza la paura che possa accadere di nuovo oppure si rivive quel momento perché si vorrebbe con tutte le proprie forze poter fare qualcosa per impedire che l’incendio distrugga l’abitazione.

Se però non si è mai avuta un’esperienza del genere, sognare un incendio nella propria casa indica una paura generica di perdere la propria sicurezza economica o affettiva. In questo caso bisognerebbe capire se si tratta di problemi economici (paura di perdere il lavoro, paura che quanto si guadagna non sia abbastanza) oppure di paura di essere traditi dai propri familiari o addirittura dal proprio partner.

Sognare un incendio al mare o in montagna

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, nei sogni il mare rappresenta molti aspetti del nostro inconscio. Sognare un incendio che si sviluppa sulla spiaggia o comunque nei pressi del mare indica che nel nostro inconscio è in corso una battaglia tra due pulsioni contrastanti, probabilmente tra una pulsione emotiva irrazionale e la nostra razionalità.

Un sogno del genere rende visibile la nostra lotta interiore e, soprattutto, cerca di attirare l’attenzione della nostra parte cosciente su di essa, indicandoci che è strettamente necessario risolvere il conflitto per la nostra serenità.

Sognare invece un incendio in montagna significa che le nostre aspirazioni, i nostri sogno e i nostri ideali sono crollati o hanno subito un duro colpo. La montagna, infatti, rappresenta il cammino verso l’elevazione spirituale oppure verso il raggiungimento dei nostri sogni. Se è bruciata significa che abbiamo rinunciato a quei sogni oppure che non ci sono più le condizioni per inseguirli.

Sognare un incendio nel bosco

Il bosco è sempre stato un simbolo potentissimo di tutto ciò che è ignoto e che si annida nel nostro inconscio anche se non ce ne rendiamo conto. Non è un caso, per esempio, che nelle antiche fiabe per bambini i mostri si nascondano nel bosco, o che un eroe debba attraversare un bosco misterioso per riuscire a salvare la principessa.

Anche nei sogni il bosco rappresenta il nostro inconscio più profondo. Sognare un incendio nel bosco indica che siamo preda di una passione incontenibile oppure di una grande paura che sta bloccando le nostre azioni e le nostre emozioni.

Sognare di spegnere un incendio

Finora abbiamo visto come un incendio abbia sempre un significato negativo all’interno di un contesto onirico. È facile intuire quindi che sognare di spegnere un incendio ha un significato molto positivo. In genere indica la fine di una preoccupazione o di una situazione di pericolo, l’inizio di un nuovo periodo di serenità oppure (se si sogna l’aiuto dei pompieri o di altre persone) di una nuova alleanza grazie alla quale si riesce a uscire da una situazione molto negativa.

Numeri

Secondo la smorfia napoletana il numero da giocare se si sogna un incendio è l’87. Si sconsiglia di giocare altri numeri legati al fuoco, poiché hanno significati differenti.

Leggi Anche => Vuoi scoprire il Significato dei tuoi Sogni? Ecco l’archivio di Chedonna che li raccoglie tutti!

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.