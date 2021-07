Una Vita Anticipazioni: matrimonio in bianco, patto segreto tra gli sposini

Comportamenti insoliti e sconvolgenti novità, Ad Acacias non mancano i patti segreti! Ecco cosa succederà nelle nuove puntate di “Una Vita”

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, anche l’erede del Marchese de los Pontones comincerà a comportarsi in maniera decisamente insolita.

Una Vita, anticipazioni: nozze in bianco per i neo sposini, ecco l’accordo pre matrimoniale

Vi avevamo a lungo raccontato del matrimonio doppio tra Cinta e Emilio e Camino e Ildefonso. Se uno dei due matrimoni ha preso una piega certamente positiva, non possiamo dire la stessa cosa dell’altro. Difatti, il matrimonio tra Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Ildefonso Cortes (Cisco Lara) non sarà un matrimonio per niente facile. Anche perché non tutto dipenderà dai sentimenti, mai sopiti, della ragazza nei confronti di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto).

Camino e Ildefonso si sposeranno lo stesso giorno di Cinta (Aroa Rodriguez) ed Emilio (Josè Pastor). Anche se esiterà al momento del sì, alla fine la Pasamar diventerà a tutti gli effetti la signora Cortes e partirà per qualche giorno in viaggio di nozze con il neo marito. Nel frattempo Felicia (Susana Soleto) la madre di Camino, contenta per come saranno andate le nozze, chiederà a Liberto Mendez (Jorge Pobes) di affittare uno dei suoi appartamenti ai novelli sposi. Il marito di Rosina (Sandra Marchena) risponderà affermativamente a questa richiesta, tant’è che Camino e Ildefonso avranno un luogo in cui stare fin dal giorno del ritorno dalla luna di miele.

Anche se si sforzerà per mostrarsi felice di fronte alla madre, sarà chiaro ed evidente che Camino non ha ancora dimenticato Maite, trasferitasi definitivamente a Parigi. Come se non bastasse, Ildefonso sarà piuttosto freddo nei suoi confronti e, quando sarà da solo in casa con lei, si limiterà a leggere il giornale e a non sfiorarla. Tra i due la tensione sarà piuttosto palpabile e tutto ciò non passerà inosservato nemmeno a Felicia, che inizierà a chiedersi se nell’intimità della figlia e del marito tutto proceda come dovrebbe effettivamente essere.