Federica Pellegrini l’ha fatto ancora: nessuno come lei

Federica Pellegrini l’ha fatto ancora: la regina del nuoto italiano entra nella storia: nessuno prima di lei ci era riuscito.

Federica Pellegrini nella storia. La regina del nuoto italiano non delude le aspettative e centra quello che era il suo obiettivo per quella che sarà la sua ultima Olimpiade. Seria, concentrata e decisa a portare a casa l’ennesimo traguardo, la Pellegrini ha portato a casa un’altra importante vittoria per la sua carriera.

A Tokyo, la regina del nuoto italiano si è confermata tale e non ha nascosto l’emozione per l’ennesima vittoria della sua straordinaria carriera. Lacrime di gioia, dunque, per Federica che, a Tokyo, è entrata ufficialmente nella storia.

Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica: nessuna donna prima di lei ci era riuscita

Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica ed entra ufficialmente nella storia. Nessuna donna prima di lei era riuscita nell’impresa. La prima finale olpimpica fu quella di Atene. Era il 2004 e Federica aveva solo 16 anni. L’unico, tra gli uomini, a riuscirci è stato un altro gigante del nuoto come Michael Phelps. “Ma lui la quinta l’ha vinta“, ha sottolineato la Pellegrini uscendo dalla vasca ancora emozionata.

“Sono veramente felice. Senza prenderci in giro, questo era l’obiettivo della mia Olimpiade che sarà l’ultima, ve lo dico già”, ha detto la Pellegrini dopo il traguardo raggiunto.

L’Italia è tutta con lei, ma Federica non ha più nulla da dimostrare. Sin da quando era giovanissima, Federica ha concentrato tutte le sue energie nel nuoto. Soffrendo, con tanti sacrifici e tanto lavoro, la Pellegrini è riuscita a diventare non solo la regina del nuoto italiano, ma un esempio per tanti giovani che sognano di realizzare i suoi sogni.

"Divina", "leggendaria", "pazzesca", fantastica", "Sei immensa", "Ci fai sognare", "Sei storia, daje tutta", "Che bello vederti così, avanti così", "Dopo aver visto quello sguardo agli europei… non avevo dubbi! Daje FEDE!!", "Infinita", "Meravigliosa", sono solo alcuni dei tantissmi commenti sotto la sua ultima foto pubblicata su Instagram.