Un pò tutti sono curiosi sull’alimentazione seguita dai vip e sportivi, in particolar modo la campionessa di nuoto Federica Pellegrini segue una dieta particolare? Scopriamolo insieme.

Seguire una dieta sana ed equilibrata dovrebbe essere una cosa comune a molte persone ma non è sempre così. Essere ligi nelle regole alimentari è quasi d’obbligo per chi svolge uno sport come Federica Pellegrini. La nuotatrice si sta preparando per l’Olimpiade di Tokyo, la sua quinta in carriera, si sta allenando, ma solo questo non basta la combinazione di una dieta sana ed equilibrata è quasi un obbligo per la nuotatrice. Scopriamo se Federica Pellegrini segue una dieta dimagrante.

Federica Pellegrini: i segreti della sua dieta

Per Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto, l’orgoglio italiano è quasi doveroso attenersi ad una specifica alimentazione, per lo meno così tutti credono. Anche per le persone che non praticano sport a livello agonistico è importante che alimentazione e attività fisica viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Scopriamo se segue una dieta specifica Federica Pellegrini.

Innanzitutto prima di scoprire cosa mangia Federica, dobbiamo ricordare che si allena due volte in un giorno in piscina mentre per altri 3 giorni a settimana si allena al di fuori della piscina. Pe quanto riguarda la sua dieta, come riferito in un intervista lasciata alla Gazzetta dello Sport, afferma che non ha mai seguito una dieta particolare, perché l’ho sempre trovata una limitazione.

Infatti la nuotatrice sostiene che è sempre stata una ragazza attenta all’alimentazione, evitando cibi poco salutari. Federica Pellegrini precisa che la sua alimentazione è molto varia, il suo segreto è seguire dieta mediterranea in tutte le stagioni di allenamento. Ma la nuotatrice precisa che è seguita da un nutrizionista.

L’allenatore di Federica, Matteo Giunta, ha precisato che “Fede non segue una particolare dieta o regime alimentare. È abituata comunque a mangiare in maniera corretta. Se vogliamo identificarla con un tipo di dieta, si può parlare di quella mediterranea. Varia molto con gli alimenti, non sta lì con il bilancino a pesare la grammature di ogni singolo alimento. E’ abituata bene, con qualche strappo alla regola. Già di per sé il nuoto è uno sport difficile di suo, se in più uno deve sentirsi costretto sull’alimentazione, diventerebbe troppo complicato”.

Il peso della nuotatrice potrebbe variare, la dieta che segue non ha scopo dimagrante, ma ci possono essere periodi in cui il peso aumenta perchè la campionessa ha bisogno si riserve che potrebbero ritornare utili. Il suo medico nutrizionista Alexander Bertuccioli fa si che la campionessa possa assumere cibi salutari che le permettano di potersi allenare e recuperare subito dopo un grande dispendio di energia. In vista di Tokyo cosa mangia Federica Pellegrini? La campionessa non associa mai carboidrati e proteine durante lo stesso pasto.

A pranzo assume carboidrati, infatti predilige un piatto di pasta, mentre a cena assume proteine come carne o pesce. Ma va precisato che non fa un consumo smisurato di carne rossa, l’assume uno al massimo due volte in 7 giorni, prediligendo carni bianche e soprattutto. Tutto qua il segreto di Federica Pellegrini, che la fa volare in acqua e la rende la campionessa che è.

