La nuotatrice italiana, Federica Pellegrini, specialista e primatista mondiale in carica nei 200 m ed Europea nei 400 m ha stupito tutti i suoi follower con uno scatto inedito. Federica oltre ad essere una campionessa acclamata e un personaggio pubblico di successo è anche un fenomeno social. Difatti solo su Instagram vanta una fanbase di oltre 1 milione di follower. Recentemente inoltre, l’abbiamo vista impegnata anche sul fronte televisivo rivestendo il ruolo di giudice ad Italian’s got talent.

Eclettica, divertente e sorprendente Federica si è mostrata sui suoi social in costume da nuoto ma… in una location inedita.

Federica Pellegrini: in costume sotto la neve

Federica Pellegrini è solita ammaliare i propri fan con scatti inediti, mozzafiato e fascinosi. Ma stavolta ha proprio stupito e “scaldato” tutti con la foto in costume sulla neve. Lo scatto, preceduto da una serie di Instagram Stories ha messo in evidenza un vero e proprio spogliarello in cui, l’atleta liberatasi da cappotto e cappello ha ceduto all’istinto.

L’atleta azzurra ha sfidato il freddo e si è immersa con i piedi nudi nella neve ghiacciata con addosso solo il costume olimpionico. Un atto di estremo coraggio che la nuotatrice ha sottolineato dire così: “Cosa si fa per una foto!“.

La campionessa si trova a Font Romeu Pyrénées 2000, nel cuore della Cerdagne, circondata dalle cime più importanti dei Pirenei Orientali. In questa occasione ha deciso di uscire dalla piscina e con le infradito si è fatta immortalare nella coltre bianca.

“Non posso resistere quando vedo la neve…“, dice. Da qui ha avuto inizio una sorta di “spogliarello” che ha portato la grande atleta azzurra a restare con la sua divisa d’ordinanza: il costume che indossa solitamente in piscina, più un paio di infradito che non si riescono a vedere per la troppa neve.