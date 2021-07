Tommaso Zorzi ha ricevuto una proposta proibita da Rocco Siffredi. Il vincitore del GF Vip lo ha raggiunto in Sardegna. Che bolle in pentola?

Tommaso Zorzi, dopo la fine dell’esperienza fatta al Grande Fratello Vip, uscito da vincitore assoluto per il volere del pubblico del piccolo schermo, da qual momento non si è mai fermato a livello professionale, se non fatta eccezione per qualche giorno in Sicilia con i suoi cari. Il lavoro, però, sembrerebbe essere ritornato prepotente nella sua vita ed ad annunciarlo è l’influencer sul suo profilo Instagram ammettendo di essere in viaggio per la Sardegna pronto ad immergersi in un nuovo progetto. Che cosa riguarda?

Tommaso ha rivelato che questa nuova collaborazione lo vede al fianco di Rocco Siffredi e che almeno per il momento non ha alcuna intenzione di rivelare di che cosa si tratti, ma per scoprirlo non bisognerà fare altro che continuare a seguire il suo account social in quanto non mancheranno aggiornamenti in merito a questa inedita unione.

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi stanno, dunque, collaborando insieme per un nuovo progetto in Sardegna e le ipotesi su che cosa bolle in pentola non sono di certo mancate.

Rocco Siffredi, Tommaso Zorzi lo raggiunge in Sardegna: progetto top secret

Non sappiamo se almeno per il momento Rocco Siffredi si trova in Sardegna oppure no, ma quel che certo è che la regione è la prescelta per la meta del loro incontro, visto che Tommaso Zorzi è diretto da quelle parti e, come anticipato, a vuotare il sacco è stato lui stesso nelle sue Instagram Stories. Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito:

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme, ma tra loro spunta Lui!

“Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna” ha esordito il vincitore del Grande Fratello Vip. “E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi“ ha poi svelato il fidanzato di Tommaso Stanziani. “Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale” ha poi concluso senza sbilanciarsi più di tanto, ma non sono di certo mancate le prime ipotesi su questo nuovo progetto che li vede collaborare per la prima volta insieme.

LEGGI ANCHE –> GF Vip 2021, chiamata l’ex di Uomini e Donne più discussa: è nel cast!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Molto probabilmente i due potrebbero collaborare insieme per la prima prova di Drag Race Italia, il talent show che lo vede ricoprire il ruolo di giudice e che in America, dove è un successo da molti anni ormai, non ha di certo risparmiato episodi e con doppi sensi facilmente immaginabili. Che Rocco Siffredi sia uno degli ospiti speciale dell’edizione nostrana del talent show dedicato al mondo del drag? Non ci resta che attendere ulteriori notizie, per sapere che cosa bolle in pentola tra Zorzi e Siffredi.