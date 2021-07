Sei stanca dei tuoi soliti look? Fai come Levante: crea il tuo outfit in stile anni ’70!

Sei stanca dei tuoi soliti outfit, vorresti cambiare stile, ma non sai come fare? Allora questa è la guida di stile che fa per te. Creiamo insieme dei look trendy ispirati agli anni ’70 insieme alla cantante Levante!

Ogni volta che apriamo il nostro armadio è la sempre la stessa storia: non sappiamo mai cosa metterci.

Tutti i capi che abbiamo ci sembrano vecchi e stravecchi, non abbiamo più fantasia e non riusciamo a creare nuovi abbinamenti, e anche se andiamo a fare shopping nulla ci piace più.

Questo, purtroppo, succede quasi sempre alla fine di una stagione, poiché ci stanchiamo dei soliti abbinamenti e dei soliti vestiti, le tendenze oramai sono sempre le stesse e se ci guardiamo intorno, siamo tutte vestite allo stesso modo.

In questo mood di noia stilistica, allora, iniziamo a vestirci di nero, perché con il nero non si sbaglia mai. In piena estate, con il sole cocente, il nero non è proprio un ottima idea.

Ma allora come scappare dal buco nero di noia stilistica che ci abbatte a ogni fine stagione? Copiando il nuovo stile di Levante, totalmente anni ’70!

Non sai come ricrearlo? Non preoccuparti, noi di CheDonna ti guideremo passo passo nella ricerca del tuo outfit anni ’70 preferito!

Allora basta con i convenevoli e entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile: creiamo i look anni ’70 insieme a Levante!

Levante sfoggia degli outfit in perfetto stile anni ’70: vediamo in che consistono e come ricrearli!

Andiamo per ordine: chi è Levante?

Classe 1987, Claudia Lagona, in arte Levante, è una cantante italiana di successo. È nata in Sicilia, nello specifico a Caltagirone, ha vissuto fino a 14 a Palagonia, e dopo la dipartita precoce del padre, lei, la madre e i suoi tre fratelli, si trasferiscono a Torino.

La sua carriera artistica comprende anni e anni di gavetta, che la vedono trasferirsi a Londra, aprire i concerti di Max Gazzé e molto altro. Nel 2017, Levante arriva in Sky come giudice del talent XFactor. Nel 2020, l’artista, partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Tikibombom, classificandosi dodicesima, ma ottenendo un enorme successo in radio.

Queste sono solo alcune delle tappe più importanti della carriera della cantante siciliana Levante, che ci mostrano il suo passato e chi è come artista.

Quello che però a noi oggi interessa, da perfette fashion lovers che siamo, è lo stile! La nostra missione di oggi, quindi, è quella di studiare e copiare lo stile più anni ’70 di sempre, quello di Levante! E allora iniziamo!

Dopo un periodo di stop, causa pandemia, molti artisti hanno ripreso a fare concerti e a riempire di nuovo palazzetti, piazze e teatri. Questo è il caso di Levante, che ha potuto iniziare a cantare per le persone e con le persone!

Per il suo concerto di Torino, Levante indossava una camicia base rosa, effetto seta, con dei pois disegnati, una minigonna vita alta, aderente, fucsia, un paio di scarpe con tacco a rocchetto e plateau, completamente bianche. Il tutto contornato da un capello liscio ma cotonato e un trucco semplice, dove l’eyeliner era predominante.

Successivamente, si mostra ai social media in abito mini tessuto crochet, a fantasia rigata, sandalo tacco quadrato colo cuoio, e occhiale quadrato maxi color verde menta.

Ultimo, ma non per importanza, è il look sfoggiato a Genova, costituito da una camicia base azzurra con delle fantasie floreali, una minigonna aderente in ecopelle color mattone , un sandalo a rocchetto con plateau a scacchi sui toni del marrone e un capello super cotonato degno di un look anni ’70!

Questi sono solo alcuni dei look di Levante, in stile anni ’70, da poter ricopiare alla lettera. Ma se non vogliamo copiare, e vogliamo invece creare un look originale, ecco qui una serie di regole perfette da seguire per ottenere un look anni ’70:

colori caldi: i colori di tendenza negli anni ’70 erano i colori caldi, come il marrone, i cuoio, l’arancio o il giallo senape. Quindi basarsi su queste tonalità è sempre un’ottima scelta.

i colori di tendenza negli anni ’70 erano i colori caldi, come il marrone, i cuoio, l’arancio o il giallo senape. Quindi basarsi su queste tonalità è sempre un’ottima scelta. attenzione alle forme e ai tessuti : negli anni ’70 erano di gran voga i pantaloni a zampa di elefante, le minigonne e le camicie. In fatto di tessuti, invece, si usava molto il tessuto crochet, ossia all’uncinetto, e il camoscio (chiaramente sintetico), sulle giacche o sui pantaloni. Scegliere, quindi, tra questi modelli e tessuti è essenziale per ricreare le vibes anni ’70

: negli anni ’70 erano di gran voga i pantaloni a zampa di elefante, le minigonne e le camicie. In fatto di tessuti, invece, si usava molto il tessuto crochet, ossia all’uncinetto, e il camoscio (chiaramente sintetico), sulle giacche o sui pantaloni. Scegliere, quindi, tra questi modelli e tessuti è essenziale per ricreare le vibes anni ’70 capelli cotonati, eyeliner e labbra nude: per ricreare un total look bisogna necessariamente non dimenticarsi del trucco e parrucco. Negli anni ’70 erano di gran moda i capelli lisci, ma cotonati, eyeliner nero pesante dalla linea molto allungata e labbra con rossetto color nude.

Con queste poche regole, ma precise, sarete le mastre dello stile anni ’70! Non vi sconfiggerà nessuno e lo scettro di regina di stile sarà vostro!

Anche per oggi termina qui a guida di stile più trendy di tutto il web, che corre in lungo e in largo tra i social media, le radio, la televisione e che va avanti e indietro nel tempo.

Per scovare lo stile e le tendenze più IN del momento!

Emanuela Cappelli