Hai il seno grande e non riesci a trovare il reggiseno che fa per te? La soluzione al tuo problema è Intimissimi!

La ricerca del giusto completino intimo è una delle cose più difficili da fare, ancora di più se si ha un seno prosperoso. Ma da oggi, trovare il reggiseno adatto non sarà più un problema! Ecco la nuova linea in tulle senza ferretto di Intimissimi!

A tutte noi, almeno una volta nella vita, è capitato di entrare in un negozio di abbigliamento intimo, cercare un qualcosa che ci valorizzasse, e di uscire però a mani vuote.

Una volta uscite, ne sussegue una reazione di sconforto, sia perché non abbiamo acquistato nulla, sia perché in tutto il negozio non c’era una cosa che faceva al caso nostro.

Poi ci chiediamo: “il problema sono io? magari ho una fisicità troppo diversa? devo cambiare?”. La risposta a tutte queste domande è NO!

Ogni donna è diversa, con le proprie forme e diversità. Siamo belle perché ogni centimetro del nostro corpo racconta qualcosa di noi, e dobbiamo sempre esserne fiere!

Ma ritornando al negozio di abbigliamento intimo, per quale motivo allora non siamo riuscite ad acquistare nulla? Perché anche la moda intima segue le tendenze!

Se per una particolare stagione andrà di moda il taglio di reggiseno a balconcino, ma la nostra fisicità non verrebbe valorizzata dal balconcino, saremmo costrette a non acquistare nulla di “tendenza” ma andare sui modelli basici a tinta unita. Modelli che le ditte ripetono sempre all’infinito, nei colori classici, che non cambiano mai e non vanno mai a saldo.

In più, avete mai avuto problemi nel trovare la taglia giusta? Stessa cosa: anche le taglie seguono le tendenze. In Europa, in questo momento storico, continua ad essere di tendenza la donna esile con un seno piccolo. Infatti molte ditte di intimo continuano a produrre taglie piccole, non includendo tutte le fisicità. Mentre negli Stati Uniti, molte ditte di intimo, swimwear, e abbigliamento, si sono aggiornate, creando linee che si adattano a tutte le fisicità.

Perché la donna, dall’abbigliamento, da giorno o intimo che sia, vuole sentirsi valorizzata apprezzata, e non discriminata!

E qui arriviamo al protagonista della guida di stile di oggi. Il completo intimo più innovativo, sexy e inclusivo del momento. Sto parlando della nuova linea in tulle di Intimissimi!

Tutte le influencer lo indossano: da Beatrice Valli a Giulia Gaudino, tutte amano la nuova linea intima di Intimissimi. Ma perché? Scopriamolo insieme nella guida di stile di CheDonna più femminile che mai!

Beatrice Valli e Giulia Gaudino scelgono la nuova linea in tulle di Intimissimi! Ecco il perché!

Iniziamo subito col spiegare di cosa si tratta. La nuova linea in tulle di Intimissimi è una linea di intimo e abbigliamento da camera, tutto interamente di tulle. Per quanto riguarda i reggiseni esistono svariate forme: diverse forme di triangolo, di balconcino, tutte rigorosamente in tulle e senza ferretto. Esistono molte taglie, arrivano alla 4b. Stessa cosa vale per gli slip, di tutte le forme possibili e immaginabili. In più, esistono i body, culotte e canottiere, tutto con la caratteristica “invisible touch”, ossia senza cuciture.

Tutta la collezione è disponibile nelle colorazioni basic, ossia nero, bianco e beige. Gli slip costano tutti € 12,90, i reggiseni, qualunque taglio voi decidiate, costano € 29,90.

Il fatto di creare una linea di intimo che comprenda molti modelli, senza cuciture e senza ferretti, fa si che molte donne possano sentirsi incluse e valorizzate. Ogni esigenza femminile, in fatto di moda intima, viene soddisfatta alla grande dal brand italiano Intimissimi! Quindi, Intimissimi, grazie!

Termina qui, la guida di stile più al femminile di tutto il web, oggi completamente incentrata sul mondo dell’abbigliamento intimo e sulla nuova linea di lingerie di Intimissimi!

Emanuela Cappelli