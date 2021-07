Anticipazioni Beautiful dall’America: nuovi problemi in arrivo per la famiglia Forrester. Ecco cosa succederà

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni dall’America, nuovi problemi in arrivo per la famiglia Forrester

Ridge Forrester, che nuovamente potrebbe trovarsi tra sua moglie Brooke Forrester e sua figlia Steffy. Vi avevamo già accennato che la Logan avrebbe fatto un’inaspettata proposta d’affari al marito, ma quello che è accaduto nelle più recenti puntate americane di Beautiful ha visto Brooke puntare decisamente in alto nella gerarchia aziendale.

Lo stilista, infatti, si è ritrovato protagonista con un servizio fotografico su iniziativa di Brooke, ma la cosa è stata davvero casuale? Come ha potuto poi scoprire, gli scatti di coppia servivano per un articolo su una rivista che presentava i coniugi come i due co-amministratori delegati della Forrester Creations, una carica che, da qualche anno, Ridge condivide con sua figlia Steffy.

Si è trattato di un grossolano errore da parte di una rivista di settore? O Brooke ha architettato tutto per essere nuovamente a capo della casa di moda? La verità, per il momento, non è stata chiarita ed è stato lasciato al pubblico dedurre se sia stato un caso o se in qualche modo Brooke c’entri con l’articolo.

Ovviamente, Ridge si è subito preoccupato della possibile reazione che Steffy, ritenendo di dover imporre delle correzioni al giornale, mentre Brooke non è sembrata particolarmente preoccupata e anzi ha accolto con sorpresa la ritrosia del marito a non voler condividere con lei la posizione di potere.

Se Ridge è stato inizialmente fermo sulla questione, sottolineando che con la figlia stanno gestendo più che bene la Forrester, Brooke ha ventilato la possibilità di lasciarla essere una sorta di “supplente” per la figliastra, alle prese con una seconda maternità. Steffy, tuttavia, non ha per ora espresso il desiderio di prendersi una lunga pausa e, anzi, lavora attivamente da casa con l’intenzione di tornare a tempo pieno in ufficio molto presto.