GF Vip 2021, chiamata l’ex di Uomini e Donne più discussa: è nel cast!

Il cast del GF Vip continua a prendere forma! Signorini ha chiamato l’ex di Uomini e Donne più discussa di sempre!

Il GF Vip dovrebbe tornare, salvo cambio di programmi che sono ormai all’ordine del giorno, a settembre sul piccolo schermo degli italiani. Per questo motivo la produzione e Alfonso Signorini sono operativi più che mai per formare il cast della prossima edizione. Un cast che dovrà essere davvero bello forte, in quanto sarà davvero dura superare quello della passata stagione che è riuscito a tenere, con alti e bassi, il pubblico del piccolo schermo incollato alla tv per ben 6 mesi consecutivi.

Un’impresa ardua, visto che in tv i reality show non fanno altro che aumentare e i personaggi, grazie anche alla chiusura dei salotti televisivi, iniziano a scarseggiare, ma il direttore di Chi non ha nessuna intenzione di arrendersi proponendo ai telespettatori soltanto il meglio del mondo dello spettacolo e date le numerose indiscrezioni trapelate in rete, sembrerebbe che le aspettative non saranno affatto deluse. Secondo il portale IGossip, una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe stata chiamata a prendere parte al reality show visto che è in grado di creare non poche dinamiche. Di chi stiamo parlando? Di Soleil Sorge!

Soleil Sorge nel cast del GF Vip 2021: Signorini punta tutto su di lei

Soleil Sorge non è di certo nuova al mondo dei reality show. Oltre al suo esordio a Uomini e Donne, dove di certo non è passata inosservata, ha preso parte all’Isola dei Famosi, dov’è nata la storia con Jeremias Rodriguez, e a Pechino Express, dove ha scelto di partecipare in coppia con sua madre.

Soleil appare senza dubbio un personaggio perfetto per questo tipo di format, visto che un carattere peperino, proprio come il suo, è l’essenziale per creare dinamiche che attraggono il pubblico come una calamita e lei con il Grande Fratello Vip ha già avuto un contatto in passato. A cosa ci riferiamo?

Durante la seconda edizione del reality show dedicata ai vipponi, ha preso parte al programma Luca Onestini che all’epoca era fidanzato proprio con Soleil. Lei, dopo qualche settimana dal suo ingresso, ha deciso di lasciarlo attraverso una luna lettera per iniziare una relazione con Marco Cartasegna, diventando uno degli argomenti più gettonati di quell’edizione prima che Cecilia e Ignazio scoprissero le gioie dell’armadio.

Soleil Sorge al GF Vip sarebbe sicuramente una bella mossa, ma non ci resta che attendere conferme ufficiali da parte della produzione per scoprire se è stata effettivamente selezionata oppure no.