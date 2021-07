Anticipazioni Una Vita: passione travolgente per Felipe

Anticipazioni Una Vita, tra qualche settimana un nuovo bacio sconvolgente scombussolerà tutte le carte. Ecco chi bacia Felipe

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita, nuova fiamma per Felipe ecco chi è

Da un po’ di tempo, esattamente qualche giorno i telespettatori italiani di Una Vita stanno iniziando a familiarizzare con il volto di Laura Alonso (Agnes Llobet), la nuova domestica di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nelle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, la donna si farà notare per via di una serie di strani atteggiamenti, soprattutto insieme a Felipe.

Laura nasconderà a Genoveva che utilizza tutto il suo stipendio per le cure di Lorenza, la sorella disabile ricoverata in una struttura sanitaria. Da quel poco che si evincerà, la parente della Alonso non riuscirà infatti più a camminare, motivo per il quale la Alonso vorrà disperatamente recuperare del denaro per far sì che possa operarsi.

Le stranezze di Laura non passeranno del tutto inosservate alla Salmeron, già insospettita dal fatto che il commissario Mendez (David Garcia), nel corso di una visita, avrà chiesto proprio alla dipendente se si sono già visti da qualche parte. In quella circostanza, la Alonso escluderà categoricamente tale ipotesi, ma ciò basterà a Genoveva per assumere un detective in grado di investigare sul passato della dipendente.

Laura non se ne starà con le mani in mano e tesserà un doppio gioco per ingannare Genoveva e conquistare allo stesso tempo la riconoscenza di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Non a caso, la Alonso farà sapere all’avvocato e a Mendez che il coltello con il quale è stata uccisa Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) è stato lasciato a Genoveva da Santiago Becerra (Aleix Melè) al termine di un violento litigio.

A quel punto, per la Salmeron si apriranno le porte del carcere, per via della testimonianza della donna che resterà anonima, mentre Laura non perderà occasione di girare attorno a Felipe e offrirgli il suo aiuto. Le intenzioni della domestica si faranno quindi sempre più chiare, sopratutto perché in una giornata particolarmente stancante finirà per addormentarsi e sognerà di baciare appassionatamente l’Alvarez Hermoso.