GF Vip cast 2021, svelati i primi 8 concorrenti: c’è l’amica di Tommaso Zorzi!

Il cast del GF Vip 2021 inizia a prendere forma! Sono stati rivelati i primi 8 possibili concorrenti e tra questi c’è l’amica di Zorzi!

La nuova edizione del Grande Fratello Vip, salvo cambio di programmi, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani durante i primi di settembre e in rete non sembrano mancare le prime indiscrezioni riguardanti i vipponi scelti da Alfonso Signorini.

Il settimanale Oggi, nel nuovo numero in uscita, ha rivelato che Signorini avrebbe le idee ben chiare facendo entrare un unico concorrente formato da più persone. Sì, avete letto bene, ma d’altronde questa non è di certo una novità. In quanto in quasi tutte le edizioni passate del reality show di successo di canale 5 sono entrati dei parenti che hanno giocato, fino ad un certo punto, come un unico concorrente. Durante l’ultima edizione, ad esempio, ci sono state Maria Teresa Ruta e Guenda Goria o nella seconda edizione abbiamo avuto i fratelli Rodriguez.

Nella sesta stagione però Alfonso non si è limitato ad una coppia, ma ad un trio ed una di loro sarebbe anche amica di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione andata in onda.

Tommaso Zorzi: Alfonso Signorini chiama la sua amica per il GF Vip 2021

Per la prossima edizione del GF Vip, la produzione starebbe procedendo con le trattive per avere le tre principesse Hailé Selassié, che vivono a Roma. I loro nomi sono Charlie, Lulu e Jessica e proprio quest’ultima, che ha preso parte anche a Riccanza, avrebbe un profondo legame di amicizia con Tommaso Zorzi, ma attenzione perché le anticipazioni non finiscono di certo qui.

Oltre a questo splendido trio, secondo Tv Blog, che lo scorso anno aveva anticipato l’ingresso di Elisabetta Gregoraci, ha rivelato che quest’anno ci saranno anche: Ainnet Stephens, la gatta nera de Il mercante in fiera, l’attore di Centovetrine, Alex Belli, che ha preso parte ai salotti di Barbara d’Urso e a Temptation Island Vip, e il neo vippone Michele Casalino. Non vi bastano questi nomi? Niente paura: ne abbiamo ancora altri.

Perché non finiremo mai di ringraziarvi. Grazie per le risate, per le gioie, per i dolori, per le sorprese, per le amicizie, per gli amori… per le emozioni. Grazie Vipponi! Ma grazie anche a voi… per il grande amore che ci avete dimostrato ❤️#GFVIP pic.twitter.com/IhcbeSERQW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

Secondo WhoopSee, la produzione sarebbe indecisa se avere nel cast della prossima edizione Walter Zenga, che durante la passata stagione ha ricostruito il rapporto con i figli nati dal suo primo matrimonio, o Totò Schillaci, che partecipò all’Isola dei Famosi di Simona Ventura.