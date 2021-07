Giulia Salemi costretta a prendere una decisione: “Mi devo trattenere”

Giulia Salemi, dopo alcune insistenze da parte dei suoi fedeli sostenitori, è stata costretta a prendere una decisione: ecco quale.

Giulia Salemi dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha trovato l’amore al fianco dell’ex velino moro di Striscia La Notizia, Pierpaolo Pretelli, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. La bella modella di origini persiane è protagonista di numerosi progetti che le stanno dando non poche soddisfazioni e il suo fedele pubblico non smette mai di seguirla e supportarla in qualsiasi cosa lei faccia. Anzi, molto spesso gli utenti della rete, vedendola vagare da un posto all’altro per lavoro, sono curiosi di conoscere i nuovi progetti a cui sta lavorando.

Per questo motivo non di rado le scrivono numerosi messaggi per chiederle a cosa stia lavorando, volendo qualche anticipazione. Anticipazione che spesso arriva, in quanto la Salemi è famosa per fare numerosi spoiler anche quando non potrebbe. Per questo motivo, dopo l’ennesima richiesta dei fan, Giulia è stata costretta a prendere una decisione.

Fan vogliono scoprire di più. Giulia Salemi li frena: “Non posso farlo”

Giulia Salemi, dopo le numerose richieste da parte dei suoi fedeli sostenitori di voler sapere di più in merito a quello che sta facendo in questi giorni, è stata costretta a prendere una decisione: quella di trattenersi e non rivelare troppe informazioni. In quanto spesso spende soltanto poche parole, ma i suoi fan hanno imparato a conoscerla ed anche da una semplice mezza frase riescono a capire tutto quello che sta succedendo. Per questo motivo deve purtroppo restare in silenzio e aspettare che il tempo faccia il suo corso.

“Devo trattenermi“ ha esordito la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, facendo riferimento alle numerose richieste da parte degli utenti della rete di voler conoscere i progetti alla quale sta lavorando in gran segreto. “Il 90% delle cose che faccio non le posso spoilerare“ ha ammesso, facendo anche riferimento a quando ha collaborato con il rapper Shade per la realizzazione del suo ultimo video o quando è comparsa nel singolo estivo del suo compagno. “Io parlerei sempre, quindi mi devo trattenere assai” ha confidato, anche se a malincuore visto che lei vorrebbe raccontare loro ogni cosa.

La decisione di Giulia Salemi, seppur non ha fatto impazzire i suoi fedeli sostenitori, è più comprensibili visto che in ballo non ci sono soltanto progetti che riguardano soltanto la sua persona ma anche quelli di altri numerosi personaggi e brand.