Di Giulia Salemi conosciamo ogni dettaglio: chi è il suo fidanzato, il rapporto con la famiglia, quali sono i suoi amici più fidati. Ma riguardo alla moda, conosci lo stile di Giulia Salemi? Scopriamolo insieme in questa guida di stile di CheDonna!

Se dovessi chiedervi qual è la star televisiva più nominata del momento, sempre al centro di gossip e discussioni, quale nome fareste? Facile, quello di Giulia Salemi!

Giulia Salemi, classe ’93, di origine piacentina, conta alle spalle una vera e propria gavetta nel mondo dello spettacolo. La sua prima apparizione televisiva risale al 2012, nel programma Veline. Da quel momento in poi si sono susseguiti reality show, conduzioni televisive e tanto altro, fino ad arrivare addirittura a Miss Italia, nel 2014, dove si colloca al terzo posto ottenendo inoltre le fasce nazionali di Miss Sport Lotto e Miss Tv Sorrisi e Canzoni.

Da questo momento in poi si susseguiranno una quantità di lavori televisivi infiniti, tra cui la partecipazione a Pechino Express. La notorietà del grande pubblico, però, si deve alla partecipazione al Grande Fratello Vip. O meglio, alle partecipazioni! Nel 2018 partecipa alla terza edizione del reality show più discusso di sempre, ma viene eliminata in semifinale, dopo una squalifica “causata” dalla madre Fariba. Parteciperà nuovamente al GF Vip nel 2020, e in questa occasione conosce il suo attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Con quest’ultimo, sia dentro della casa, che fuori, Giulia Salemi è stata al centro di molti gossip, ma i due hanno sempre mantenuto il loro rapporto saldo e stabile.

Abbiamo fatto una piccola introduzione della vita di Giulia Salemi, ma la domanda fondamentale che dobbiamo porci è un’altra: come potremmo definire lo stile di Giulia Salemi? E inoltre, come poterlo ricreare in poche mosse?

Perché noi fashion lovers pensiamo solo ad una cosa: la moda!

E allora diamo il via alla guida di stile con più gossip di sempre: scopriamo insieme lo stile di Giulia Salemi!

Ecco lo stile di Giulia Salemi! Gli outfit più belli e facili da copiare!

Iniziamo subito ad entrare nel vivo di questa guida di stile! Ho selezionato per voi alcuni outfit indossati dalla show girl Giulia Salemi, facili da riproporre, che vi risolveranno molte situazioni! E allora, iniziamo!

abito lungo bianco : partiamo subito con il pezzo forte. Giulia Salemi sfoggia, per una serata in riva al mare, un abito lungo monospalla, con taglio cut-out sotto al seno, e con spacco vertiginoso. Il tutto abbinato ad un sandalo color argento e una pochette tono su tono. Il look era elegante, sofisticato, ma adatto per una serata romantica estiva in riva al mare! Chic !

Questi erano solo alcuni dei look sfoggiati con stile dalla bella Giulia Salemi, ma erano abbastanza per farci comprendere al meglio il gusto della show girl italiana e come ricrearli al meglio e in pochissimi passi! Basta solo conoscere quali sono i trend del momento, e il gioco è fatto!

Emanuela Cappelli