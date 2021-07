Bernardeschi e Veronica Ciardi di nuovo genitori: l’annuncio a sorpresa dopo le nozze

Federico Bernaderschi e Veronica Ciardi sono pronti a diventare genitori per la terza volta: l’annuncio è arrivato dopo le nozze!

Questo per Federico Bernardeschi è un vero e proprio periodo d’oro. Il calciatore è reduce dal successo degli Europei, dove l’Italia è riuscita a portarsi a casa la coppa più ambita di sempre, ed è da poco convolato a nozze con la sua compagna di una vita: Veronica Ciardi.

I due non amano parlare tantissimo della loro vita privata, in quanto preferiscono che si parli piuttosto del loro campo professionale, ma dopo le tanto attese nozze, tra le pagine del settimanale Chi, i neo sposi hanno raccontato la loro bellissima storia d’amore, lasciandosi andare ad un annuncio a sorpresa che nessuno si aspettava. Quale? Dopo che il grande pubblico ha scoperto che la coppia non ha soltanto una figlia, ma ben due, sono pronti a diventare genitori per la terza volta!

Veronica Ciardi è incinta di Federico Bernardeschi! L’annuncio dei neo sposi ha letteralmente spiazzato i fan, in quanto nessuno si sarebbe mai immaginato che l’ex concorrente del Grande Fratello fosse in dolce attesa, visto che durante le nozze ha esibito un fisico mozzafiato, che mai poteva lasciare intendere il lieto evento.

Veronica Ciardi incinta per la terza volta: l’annuncio con Bernardeschi

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, come anticipato, hanno raccontato la loro bellissima storia d’amore al settimanale diretto da Alfonso Signorini e durante il corso dell’intervista hanno parlato del rapporto che hanno con le loro due bambine, Deva e Lena, e dei valori che vogliono insegnare loro, lasciandosi andare anche al dolce annuncio della gravidanza.

“Cosa vogliamo insegnare alle nostre figlie Deva e Lena?” si sono chiesti in maniera retorica i due sposi. “Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità” ha poi proseguito la coppia. “E a Chi annunciamo che la famiglia si allargherà ancora!” hanno annunciato, lasciando i fan senza parole. In quanto non solo non si aspettavano che l’ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi fosse in dolce attesa, ma anche per la felicità nei confronti del loro beniamino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Per quanto riguarda il rapporto con Sarah Nile, di cui tanto si è parlato in questi giorni a causa delle dichiarazioni di quest’ultima, Veronica ha preferito glissare e non toccare l’argomento. Segno che l’amicizia tra le due è arrivata al capolinea.