I tacchi non fanno per te? Ecco la soluzione: i sandali flat! Come li indossa Chiara Ferragni?

I tacchi non fanno per te ma non riesci mai a vedere i tuoi outfit rifiniti al 100% a causa delle scarpe che indossi? Nessuna paura! Ecco la soluzione che fa al caso tuo: i sandali flat! Ecco come li indossa Chiara Ferragni!

Ho sempre pensato alle scarpe come i migliori amici di una donna!

Chi ama le scarpe non lo fa solo per passione; c’è di più. La scarpa ti dona portamento, ti sostiene e ti da forza durante la giornata. Sancisce se in quel giorno ti senti più casual, elegante o sportiva.

Potrai sforzarti quanto vuoi nel creare l’outfit perfetto, ma senza la scarpa adatta, ogni tuo tentativo sarà vano.

E proprio di questo parleremo oggi: di scarpe. Perché non tutte le scarpe, purtroppo, sono facili da indossare quotidianamente, e quando non abbiamo l’alternativa giusta, il nostro outfit, di conseguenza, perde punti.

Sopratutto quando abbiamo creato degli outfit che si legherebbero benissimo ad un paio di tacchi a spillo, ma siamo consapevoli di dover star fuori casa tutto il giorno, e al solo pensiero, i piedi iniziano già a farci male.

Quindi, quale scarpa indossare quando non possiamo o non vogliamo mettere il tacco? Semplice: il sandalo flat!

Oltre ad essere di gran tendenza, il sandalo flat è quel giusto compromesso tra comodità e stile, che ti permette indossare un look di tendenza senza soffrire di dolore!

Perché diciamo la verità: i tacchi comodi non esistono! E chi vi dice il contrario, sta mentendo!

In più, i sandali flat sono le scarpe più amate del momento dalle influencer. Chiara Ferragni, ad esempio, in vari look preferisce utilizzare il sandalo flat!

E allora, entriamo nel vivo della nostra guida di stile, tutta incentrata sui sandali flat e sugli abbinamenti più di tendenza!

Chiara Ferragni indossa i sandali flat! Ecco come abbinarli e creare degli outfit trendy!

Iniziamo da una precisazione: il sandalo flat è quel particolare tipo di sandalo, o ciabatta, aperto sulle dita dei piedi e sul tallone, che non ha nessun tipo di tacco o suola, quindi rimane piatto.

È uno dei modelli di scarpa più di tendenza del momento proprio per la sua semplicità, che permette di prestarsi a moltissimi abbinamenti e a moltissimi stili. Soprattutto, sono un’ottima alternativa agli abbinamenti eleganti sotto ai quali andrebbe, generalmente, abbinato un tacco.

Nello specifico, quali sono i modelli da non farsi sfuggire?

ciabatta con fascia: questo è il modello più semplice di sandalo flat che si possa trovare in commercio. È anche, però, quello più versatile. Si tratta di una ciabatta senza platform ne tacco, che si tiene al piede solo grazie ad una fascia, mediamente larga, all’altezza delle dita dei piedi. La fascia può essere di tantissimi colori o tessuti. In questo momento sono molto di tendenza i sandali flat con fascia in ecopelle intrecciata.

questo è il modello più semplice di sandalo flat che si possa trovare in commercio. È anche, però, quello più versatile. Si tratta di una ciabatta senza platform ne tacco, che si tiene al piede solo grazie ad una fascia, mediamente larga, all’altezza delle dita dei piedi. La fascia può essere di tantissimi colori o tessuti. In questo momento sono molto di tendenza i sandali flat con fascia in ecopelle intrecciata. sandalo bombato: un altro modello di sandalo flat di super tendenza è quello che sia sulla suola, che sulla fascia che permette al sandalo di ancorarsi al piede, mostra un tessuto “bombato”. Questo è proprio il caso di sandalo che indossa Chiara Ferragni (in alto nella prima foto). L’imprenditrice digitale opta per un outfit total white, fatto di camicia over size e shorts, abbinato ad un sandalo flat bombato, color cuoio, in pelle, il tutto chiuso da una borsa anch’essa in pelle color cuoio (Hérmes).

un altro modello di sandalo flat di super tendenza è quello che sia sulla suola, che sulla fascia che permette al sandalo di ancorarsi al piede, mostra un tessuto “bombato”. Questo è proprio il caso di sandalo che indossa Chiara Ferragni (in alto nella prima foto). L’imprenditrice digitale opta per un outfit total white, fatto di camicia over size e shorts, abbinato ad un sandalo flat bombato, color cuoio, in pelle, il tutto chiuso da una borsa anch’essa in pelle color cuoio (Hérmes). sandalo platform: ultimo, ma non per importanza, è il sandalo platform. Si tratta di un particolare tipo di sandalo che vede una suola piatta, ma alta, almeno 2-3 cm. È un tipo di sandalo molto di tendenza, soprattutto per la sua comodità. Con questo sandalo è perfetto un outfit semplice, da mare. Magari un abito lungo da spiaggia, oppure un abbinamento crop-top e shorts! Casual chic anche in spiaggia!

Questi sono i tre modelli più in voga della stagione, che non possiamo farci mancare per nessuna ragione al mondo. Chiaramente esistono molti altri modelli da poter scegliere, ma se vi basate su questi modelli proposti, non sbaglierete sicuramente.

Vi ho selezionato due modelli di sandali flat facilmente reperibili, tutti di Pull&Bear, di super tendenza e dal prezzo ottimale! (vedi foto qui sotto)

sandalo platform di iuta con incrocio: questo è un modello di sandalo trendy, con suola platform, quindi rialzata. La tomaia è composta da due fasce larghe di tessuto incrociate tra loro, che vanno a bloccare la scarpa al piede. Prezzo? € 35,99.

questo è un modello di sandalo trendy, con suola platform, quindi rialzata. La tomaia è composta da due fasce larghe di tessuto incrociate tra loro, che vanno a bloccare la scarpa al piede. Prezzo? € 35,99. ciabattine basse crochet conchiglie: questo modello di sandalo trendy fa parte di quei modelli super flat, ossia bassi, che presentato la fascia, che blocca la scarpa al piede, lavorata. In questo caso, la nostra fascia è rivestita da tessuto crochet, ossia all’uncinetto, arricchita di conchiglie. Adatte a qualunque outfit estivo! Prezzo? € 29,99.

Ecco quindi che con questa guida, la vostra ricerca del sandalo flat perfetto non sarà mai stata così facile!

Termina qui, anche per oggi, la guida di stile di CheDonna, più trendy e attuale di sempre.

Noi stiamo già lavorando per voi, studiando e spulciando tutti i trend del momento.

Per farvi sentire uniche e al top!

Emanuela Cappelli