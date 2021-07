Trucchi infallibili per riconoscere un rossetto irrancidito e conservare bene tutti gli altri

Rossetto irrancidito o scaduto? Ecco come riconoscerlo subito, evitando di applicarlo! Segui questi consigli preziosi per non sbagliare!

Trucco estivo, croce e delizia per tante donne! L’abbronzatura rende più belle e seducenti ma, il caldo, è il nemico numero uno per la tenuta del make up. Ci sono dei piccoli espedienti per far durare di più la matita nera sugli occhi o per non far colare il mascara.

Però, è sempre importante selezionare prodotti di buona qualità, soprattutto in questo periodo che, oltre al caldo, ci si mette pure la scocciatura di dove indossare le mascherine per prevenire il contagio da Covid-19.

I trucchi hanno una scadenza precisa. Mai andare oltre la data indicata sulla confezione! E’ la regola d’oro che vale per tutti i prodotti del nostro make up, inclusi i rossetti che tendono ad irrancidirsi e, se applicati sulle labbra quando sono diventati così, possono farle seccare moltissimo.

Non sempre però è facile riconoscere un rossetto scaduto o irrancidito. Ecco perché vogliamo svelarti alcuni segreti per riconoscerlo subito ed evitare di applicarlo. Vediamo insieme come si fa!

Le astuzie per capire subito se un rossetto è irrancidito

Le case cosmetiche produttrici indicano sulla confezione la scadenza oppure il PAO, ovvero il numero di mesi dopo il quale il prodotto scade una volta aperto. Però tieni conto che, se il cosmetico dura più di 30 mesi, la data di scadenza, per legge, può non essere indicata.

Ma fai attenzione! Il fatto che sul rossetto non ci sia indicata una data non significa che non possa scadere o diventare irrancidito. Tutti i rossetti, infatti, sono a base di cere e oli che, con il caldo eccessivo e l’umidità, possono andare a male.

E’ chiaro che se utilizzi un rossetto ridotto così, possono esserci delle conseguenze per le tue labbra! Di sicuro, potrebbero diventare molto secche, fino a screpolarsi. Puoi capirlo benissimo da sola se il tuo rossetto è da buttare; ecco quali sono gli ‘indizi’ da non sottovalutare.

LEGGI ANCHE –> Trucchi e cosmetici scaduti o inutilizzati? Non buttarli! Ecco come riciclarli bene con creatività!

Controlla la data di produzione del cosmetico – Se è riportata sulla confezione, devi contare 30 mesi che decorrono proprio da questa data. Se sono trascorsi, allora devi cestinare il tuo rossetto! Annusa il rossetto – Se è irrancidito emanerà un odore molto sgradevole e, quindi, dovrai buttarlo, o la massimo, riutilizzarlo per decorare qualche creazione fai da te. Verifica l’aspetto – Se ti accorgi che il rossetto ha cambiato colore o, peggio ancora, presenta delle goccioline in superficie, allora non puoi più usarlo. Pulisci bene il rossetto – Prima di applicarlo sulle labbra, soprattutto se lo hai tenuto a lungo senza tappo. Facendo così, eliminerai buona parte di germi e batteri accumulatisi nel tempo.

Quando fa troppo caldo, sarebbe meglio tenere tutti i rossetti in frigorifero, per evitare che vadano a male. In alternativa, puoi conservarli anche in luogo fresco, lontano da fonti di calore. Questa è una buona pratica da seguire anche in inverno perché, il caldo, non aiuta mai a mantenere il rossetto in buono stato.

Ora hai qualche informazione in più per capire se il tuo rossetto è irrecuperabile o meno! Quando si tratta di salute, essere scrupolosi non è mai abbastanza.