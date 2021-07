Temptation Island: il resort del programma condotto da Filippo Bisciglia è andato a fuoco. 60 persone hanno lasciato la struttura di notte.

Temptation Island questa settimana concluderà la messa in onda di questa nuova stagione televisiva, dove scopriremo quale destino è toccato alle coppie che quest’anno hanno deciso di mettere a dura prova i loro sentimenti. Nelle scorse ore però la trasmissione è tornare al centro della cronaca e non quella rosa che riguarda le vite sentimentali dei suoi protagonisti, ma perché qualcuno avrebbe appiccato il fuoco al resort che ospita lo show, facendo andare in fiamme buona parte della struttura.

Questa purtroppo non è la prima volta che accade un episodio del genere. In quanto anche durante lo scorso anno, il resort andò a fuoco e venne trovata anche una lettera minatoria ai danni e non si esclude che anche in questa volta si tratti di un incendio doloso, ma vediamo insieme che cosa è successo nel dettaglio. In quanto ben 60 persone sono state evacuate nel cuore della notte.

Temptation Island colpito, di nuovo, da un incendio: le possibili cause spiazzano

Prima di tutto è bene precisare che il programma non ha subito alcun danno e tutti i membri dello staff stanno bene, così come tutte le persone che si trovavano all’interno del resort. Temptation Island, però, ha terminato di registrare i suoi appuntamenti qualche settimana prima di questo terribile episodio e per questo la redazione del programma non è stata in alcun modo coinvolta.

In questo momento però le forze dell’ordine stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza, ma si presuppone che qualcuno abbia dato fuoco alla parte esterna del resort ed anche all’ufficio del titolare. Tutto sembrerebbe far presupporre dunque che l’incendio al resort di Temptation Island sia purtroppo il continuo di quanto accaduto durante lo scorso anno, ma per maggiori informazioni al riguardo bisogna attendere che chi di dovere termini le dovute indagini e che possa, dunque, fare chiarezza su quanto accaduto.

Fortunatamente, tutto il personale e gli ospiti del resort, in tutto erano ben 60 persone presenti durante l’incendio, stanno bene e non hanno riportato alcun danno. In quanto non appena chi di dovere si è accorto del tutto, si è immediatamente provveduto a far evacuare la struttura.

