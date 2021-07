Hai dei trucchi scaduti oppure che non usi più? Ecco come puoi riutilizzarli bene, in poco tempo, con queste piccole furberie. Il risultato finale ti lascerà di stucco, provare per credere!

Make up che passione! Ci trucchiamo quasi sempre, per ogni occasione, e siamo attente a seguire i trend del momento. Compriamo prodotti di ultima generazione, con texture fresche, leggere e golose. A volte ne collezioniamo talmente tanti che, le nostre pochette dei trucchi, faticano a chiudersi!

Ma siamo sicure che, tutti i trucchi e i cosmetici che abbiamo, siano davvero indispensabili? Diciamoci la verità, nel beauty case di molte di noi c’è almeno una crema da giorno o da notte inutilizzata. Stesso discorso per i trucchi!

Accumuliamo prodotti, anche perché ce li regalano in varie occasioni, a volte senza neppure fare in tempo a tirarli fuori dalla confezione. Trucchi e cosmetici hanno una scadenza precisa, ed è sempre bene rispettarla per non andare incontro a spiacevoli inconvenienti quali allergie, irritazioni etc.

Ma, per trucchi e cosmetici scaduti o inutilizzati, l’unica soluzione è buttarli via? Assolutamente no! Si possono riutilizzare e, il nostro obiettivo, è proprio quello di svelarti tutti i segreti per farlo bene in pochi step.

Trucchi scaduti o che non usi più? Riciclali subito così!

Hai dei trucchi scaduti o che non usi più in giro per casa? Aspetta, non buttarli subito via! Forse non sai che puoi riutilizzarli con dei piccoli accorgimenti.

In genere, ci sono dei segnali spia che ci fanno capire subito che un trucco non è più buono da utilizzare. Gli ombretti per esempio, diventano più duri e si sfaldano, i mascara si seccano, i rossetti emanano un odore più acido e così via.

Insomma, mai spingersi oltre la data di scadenza di trucchi e cosmetici! Certo, la prima idea che ci viene in mente, è di buttarli via. Ma, in una perfetta ottica antispreco, sappi che anche questi prodotti possono essere recuperati, peraltro con risultati pazzeschi. Di seguito ti proponiamo alcune idee interessanti per un riciclo davvero impeccabile.

LEGGI ANCHE –> Matita trasparente labbra: per un’estate a prova di bacio (e di drink)

Usa gli ombretti vecchi per creare nuovi smalti in tinte brillanti– E’ semplice, basta mettere un po’ di polvere di ombretto nella bottiglia dello smalto trasparente o bianco, richiuderla e agitare energicamente. In pochi secondi avrai una nuance più vivace, perfetta per la tua nuova manicure! Ricicla i vecchi ombretti, trasformandoli in una ‘tavolozza’ per il tuo bambino – Potrà divertirsi a colorare, usando gli ombretti come fossero degli acquerelli. Oltre agli ombretti vecchi dovrai procurati: dei fogli di carta bianca, una ciotola riempita con dell’acqua, e uno o più pennelli a seconda di quanti siano i piccoli da intrattenere. Recupera il mascara che si è seccato con questo espediente geniale – Ti basterà immergerlo per 30 minuti in un contenitore con dell’acqua calda e tornerà bello fluido, pronto per essere steso sulle tue ciglia e farti sentirti più seducente! Riutilizza i vecchi rossetti che non usi in più per fare delle fantastiche sfumature – Puoi miscelarli con altri colori, per creare delle bellissime sfumature o per definire nuovi volumi. Per esempio, un rossetto molto vivace, si può mescolare ad uno più scuro, per dargli più luce. Se, invece, ne hai uno di una nuance troppo chiara che non usi più, allora puoi trasformarlo in un blush cremoso. Dai una ‘seconda vita’ a fard e ciprie – Dopo la scadenza, non possono più essere usati sul viso e, allora, non ti resta che riciclarli per dipingere, ovviamente se hai l’hobby della pittura. Mischia il fard o la cipria con della vernice neutra. In alternativa, puoi usarli come acquerelli, al pari degli ombretti.

Il consiglio in più: se hai dei bambini piccoli in casa, raccogli tutti i trucchi scaduti e sistemali in un punto dove non possano essere presi facilmente. Fatti questo, hai poi tutto il tempo di decidere come riciclarli nel migliore dei modi, in base agli spunti che ti abbiamo dato.