La borsa a conchiglia di Chanel è stata protagonista di uno degli ultimi look di Chiara Ferragni, che dimostra come anche una borsa estremamente costosa può essere portata con sportività e naturalezza.

Anche se siamo portate a considerare spesso le borse sagomate come adatte principalmente alle bambine, l’estate 2021 è il momento giusto per ricredersi e per sperimentare con accessori un po’ eccentrici ma che possano dare a un look semplicissimo un tocco di originalità facendoci tornare anche un po’ bambine.

La borsa a conchiglia di Chanel: quanto costa?

La borsa a conchiglia firmata Chanel è una borsetta a tracolla, sagomata e di medie dimensioni. Il colore della pelle richiama da vicino quello delle perle, chiaramente in riferimento alle preziose piccole sfere che si trovano all’interno delle ostriche.

Le due iconiche C intrecciate, simbolo del brand, sono riportate sulla chiusura della borsetta, quindi nella parte superiore di essa e fungono da chiusura.

Sulla parte laterale, quella che viene mostrata all’esterno quando si indossa la borsetta, riporta un’applicazione metallica con la scritta “love” in oro, che riprende sia il metallo della chiusura sia la catenella intrecciata alla pelle che viene adoperata come tracolla. A rendere più brillante la scritta, c’è anche un piccolo brillante che riempie lo spazio vuoto della “o”.

Tra l’altro, Chiara ha deciso di coordinare la borsa a una cintura bianca che riporta piccole conchiglie dorate. Si tratta di un’ottima idea per inserire all’interno del look piccoli richiami all’accessorio intorno al quale l’outfit è stato costruito.

Se alla cintura si preferiscono gli accessori per capelli, le perle sono una tendenza assoluta per l’estate del 2021 e possono essere declinate in molti modi diversi.

Quanto costa questo piccolo capolavoro di progettazione sartoriale? Potrebbe costare una cifra astronomica, soprattutto considerando che nel 2012 Chanel propose, durante una sfilata, una clutch a conchiglia dalla forma differente: non un bivalve ma una conchiglia spiraliforme e allungata disponibile in una versione più semplice che costava “soltanto” 25.000 Euro, e in una versione tempestata di pailettes che arrivava a costare 48.000 Euro.

Fortunatamente invece le quotazioni di questa borsetta sembrano essere molto più ragionevoli e una borsa identica, ma nella variante nera, si trova su ebay a un prezzo leggermente superiore ai 700 Euro.

Le alternative più economiche comunque di certo non mancano, anche se naturalmente non si tratta di borsette a marchio Chanel.

Una menzione speciale va alle borse a conchiglia in crochet, lavorazione che sta conoscendo una nuova giovinezza nel corso di quest’estate e che si presta benissimo a realizzare borsette decorate perfette da sfoggiare letteralmente con qualsiasi look.

Di certo farà un figurone su abiti corti e leggeri dai colori pastello, perfetti sia per una serata con le amiche sia per un’occasione speciale.

Un’altra alternativa è la borsetta rigida proposta da Accessorize: si tratta di un modello schiacciato, molto meno ingombrante della borsetta bombata proposta da Chanel e forse più pratico da indossare. La finitura lucida e il colore perlaceo sono invece molto simili, così come l’abbinamento con un una catena d’oro per portare la borsa a tracolla.

Questo modello è sicuramente un passepartout in grado di sposarsi facilmente con ogni look, da quello total white, di cui è un completamento naturale, a un look più casual, al quale conferirà un tocco particolare che lo farà sembrare meno banale.

L’estate però è anche il momento in cui si tirano fuori dall’armadio le fantastiche borse di paglia che ci accompagnano ogni anno verso la spiaggia. Se si ha la fortuna di imbattersi in una borsa di paglia a conchiglia non ce la si dovrebbe far scappare: cosa potrebbe essere più estivo?

Tra l’altro l’intreccio del vimini e il suo colore naturale sono perfetti per ricreare un’illusione di tridimensionalità e una texture assolutamente particolare.

Se invece a farti impazzire è stata proprio la sagoma bombata della borsa a conchiglia di Chanel abbiamo buone notizie: è molto facile trovare su Amazon.it un modello piuttosto simile, che aggiunge al tutto anche una buona dose di glitter che, soprattutto in estate, non guasta assolutamente mai.