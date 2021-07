La pelle grassa e lucida, rappresenta una problematica per moltissime donne, un’epidermide che tende a produrre sebo e che presenta pori dilatati e punti neri. Ecco l’eccezionale tonico casalingo astringente e riequilibrante.

Chi ha una pelle grassa e lucida, capisce quanto sia importante utilizzare prodotti di bellezza che tendano a limitare la produzione di sebo e che rendano l’epidermide compatta e purificata.

Scopriamo gli step fondamentali per prenderci cura di questa tipologia di pelle e l’eccezionale tonico da preparare in casa che regalerà risultati già dalle prime applicazioni.

Pelle grassa e lucida: la beauty routine perfetta per trattarla

La pelle grassa, non necessita di essere ‘sgrassata’ come moltissime persone pensano e quindi non dovrebbe mai essere trattata con prodotti a base di alcool e lozioni dal forte potere astringente ma anche irritante per l’epidermide.

La pelle grassa e tendente a lucidarsi andrebbe riequilibrata e gestita con una beauty routine che la purifichi in profondità e che la mantenga sempre idratata e tonificata con il prodotto giusto.

La detergenza dell’epidermide del viso potrà essere eseguita ogni giorno con un prodotto a risciacquo che contenga una minima percentuale di sostanza esfoliante, come una piccola quantità di acidi della frutta che detergeranno la pelle in modo delicato ma profondo.

La tonificazione è un trattamento al quale chi ha la pelle grassa non dovrebbe mai rinunciare soprattutto con un prodotto riequilibrante e leggermente astringente.

Durante la settimana poi sono due i trattamenti importanti lo scrub e la maschera.

Eseguire un trattamento esfoliante delicato sulla pelle del viso sarà fondamentale per detergere i pori che si presentano dilatati soprattutto su naso, fronte, mento e guance.

La maschera che dovrà essere a base di argilla, magari addizionata con altre sostanze emollienti e con oli essenziali perfetti per questo tipo di pelle, andrà applicata sul viso anche due volte a settimana.

Pelle grassa e lucida: ecco il tonico perfetto che potrai preparare in casa con un ingrediente naturale alla portata di tutti

Il tonico, come abbiamo già sottolineato, è un prodotto che non dovrebbe mai mancare per il trattamento della pelle grassa e lucida. Questa lozione si potrà preparare in casa e la ricetta sarà a base di rosmarino, una pianta dalle forti proprietà astringenti e riequilibranti.

Potrete preparare un ottimo tonico al rosmarino seguendo il video tutorial, una ricetta davvero semplice ma efficace.

