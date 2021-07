Dot make up: è il trend del momento! Prova anche tu a truccarti con la bellissima tecnica dei puntini sotto gli occhi. Sorprenderai tutti, fidati di noi!

Make up che passione! Siamo sempre attente a seguire gli ultimi trend in fatto di bellezza. Un trucco ricercato completa il nostro look! C’è quello giusto per ogni occasione, dalle cerimonie agli eventi, dagli appuntamenti di lavoro alle cene tra amici. Insomma, con un buon make up ci sentiamo più belle e sicure.

Quando si parla di make up, le influencer di casa nostra fanno scuola! Dalle sorelle Chiara e Valentina Ferragni, passando per Taylor Mega, Chiara Nasti e tante altre, sono tutte molto attente a curare la propria immagine.

Il trucco gioca un ruolo chiave! Quello fatto da professionisti è praticamente perfetto. Ma, con un po’ di impegno e seguendo alcuni consigli preziosi, si possono avere buoni risultati anche con il fai da te.

La moda del momento è il dot make: consiste nel fare dei puntini sotto gli occhi. Come? Scopriamolo subito!

Dot make up: i puntini sul viso che piacciono tanto!

Il dot make up sta letteralmente spopolando sul web e, in particolare, su Instagram! Le influencer lo sfoggiano con orgoglio e dispensano consigli sulle tecniche per realizzarlo alla perfezione. Ma c’è di più: questo tipo di trucco sta prendendo sempre più piede nelle sfilate di alta moda.

Il punto di forza del dot make up consiste nel fatto che non richiede una grande manualità. Si può realizzare bene anche a casa, da sole, con un po’ di allenamento. Tutta l’attenzione si concentra sugli occhi, esaltati con dei puntini fatti leggermente al di sotto.

E’ bene sottolineare che non stiamo parlando di una tecnica nuova. Era già in voga negli anni ’60 e, ora, è tornata di gran moda! Per realizzare questo make up, in commercio si trovano tanti eyeliner appositi con punte arrotondate. In alternativa, si può utilizzare anche un kajal.

LEGGI ANCHE –> Ad ogni occhio il suo make up! Tutte le astuzie per fare bene il trucco in base alla forma

Per la buona riuscita di questo make up, davvero bello e particolare, è importante essere precisi nel fare i puntini, cioè devono essere tutti uguali. Con il dot (puntino) eyeliner la rima palpebra inferiore diventa protagonista dell’intero maquillage!

Inutile però negarlo: è vero che il dot make up è la tecnica giusta per valorizzare lo sguardo, però non sta bene proprio a tutte. Per capirci meglio, se hai borse e occhiaie, allora te lo sconsigliamo vivamente, perché finirebbe per enfatizzarle. Stesso discorso per gli occhi tondi, grandi e molto sporgenti! Invece, sta molto bene a chi ha occhi piccoli oppure a mandorla, perché li ingrandisce quel tanto in più che basta.

E’ molto semplice realizzare il dot make up. Basta disegnare un punto, più o meno grande, giusto al centro della palpebra inferiore. In alternativa, puoi farlo anche spostato più a destra o a sinistra, a te la scelta!

Se vuoi provare a fare il dot make up allora devi procurarti subito un eyeliner con punta in feltro. In alternativa, va bene anche quello in formato stilo. Ti sconsigliamo invece di utilizzare l’eyeliner con il pennellino, perché non aiuta a realizzare puntini perfetti.

Se ti sei incuriosita leggendo di questa tecnica, non perdere tempo e prova a realizzarla da sola, seguendo i consigli che ti abbiamo dato. Il risultato ti lascerà di stucco e piacerà tanto alle tua amiche, puoi scommetterci!