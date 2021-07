Elisabetta Gregoraci bloccata dopo Battiti Live: hanno preferito un’altra a lei

Elisabetta Gregoraci è stata bloccata dopo Battiti Live: la rete avrebbe preferito un’altra alla sua conduzione per un nuovo progetto.

Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che salvo imprevisti dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dei primi giorni di settembre, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dal punto di vista professionale. In quanto il suo Battiti Live, lo show musicale di Italia 1 che conduce al fianco di Alan, si è rivelato un vero e proprio successo, ma la conduttrice ha nuovi progetti in serbo dopo la fine di quest’esperienza?

A rivelare quello che sta succedendo dietro le quinte ci ha pensato il portale TV Blog, anticipando che la Gregoraci avrebbe voluto essere la conduttrice del nuovo programma comico di Italia 1. Purtroppo però la rete non avrebbe preso in considerazione la sua richiesta, puntando tutto su una sua collega. Di chi stiamo parlando?

Di Fatima Trotta! La conduttrice partenopea con cui Elisabetta ha condiviso l’esperienza, per svariati anni, di Made in Sud.

Fatima Trotta preferita ad Elisabetta Gregoraci: la sua reazione

Secondo quanto rivelato dal portale, Elisabetta Gregoraci non avrebbe fatto i salti di gioia nello scoprire che Fatima Trotta probabilmente sarà il volto del nuovo programma di Italia 1, Honolulu, in quanto non avrebbe disdegnato di prendere parte lei al progetto, vista anche l’esperienza che le due hanno condiviso insieme su Rai 2. Ecco che cosa ha rivelato il portale a tal proposito:

“Fatima Trotta è stata scelta da Italia 1 per condurre questo nuovo programma comico che dovrebbe essere collocato nella serata del mercoledì di Italia 1″ esordisce Tv Blog nel dare tale indiscrezione ai lettori. “La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei ‘condizionati’ corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva” prosegue. “Elisabetta per altro ha fatto parte del cast di conduttori di Made in Sud, proprio insieme a Fatima Trotta” conclude poi, lasciando trasparire una certa delusione da parte della conduttrice che dopo la fine dell’esperienza a Battiti Live, che al momento si conferma il programma di punta di Italia 1, non avrebbe disdegnato mettersi in gioco con altri progetti.

Elisabetta Gregoraci dovrà “accontentarsi” soltanto del suo Battiti Live, ma non è detto che la rete non scelga di affidarle ulteriori progetti visto il successo dello show musicale da lei condotto e che dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia il pubblico è tutto dalla sua parte.