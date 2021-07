Elisabetta Gregoraci svela che cosa è successo appena ha rivisto Lui

Elisabetta Gregoraci per la prima volta ha raccontato che cosa è successo non appena ha rivisto Lui dopo mesi.

Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è tornata sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Battiti Live, lo show che permette al pubblico di piccolo schermo di ascoltare le migliori canzoni degli artisti nostrani, e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove tra una confessione e l’altra ha ricordato proprio l’esperienza nella casa e in particolar modo ha parlato del primo incontro con Lui dopo che non si erano visti per svariati mesi.

Ovviamente si tratta del suo Lui speciale e chi potrebbe essere se non il suo Nathan Falco, il figlio avuto con Flavio Briatore? La Gregoraci ha raccontato che cos’è successo quando dopo la sua uscita al Grande Fratello Vip lo ha incontrato dopo mesi in cui sono stati lontani.

Elisabetta Gregoraci: il primo incontro con Nathan Falco dopo il GF Vip

Elisabetta Gregoraci, durante il corso della sua esperienza al GF Vip, è stata lontano per ben tre mesi da casa e proprio per questo motivo aveva scelto di non proseguire con il prolungamento del reality show perché altrimenti sarebbe stata via, in totale, quasi sei mesi da casa e non poteva resistere così tanto tempo senza poter vedere il suo bambino.

“Appena mi ha rivisto mi ha detto: ‘Mi sei mancata tanto‘!” ha raccontato per la prima volta la conduttrice di Battiti Live. “Gli avevo scritto delle lettere, volevo che le leggesse mentre non c’ero, per sentire il mio calore“ ha raccontato, in modo tale da non far sentire mai solo, anche se si trovava con suo padre, Nathan. “Ma quest’anno, per via del Covid, noi concorrenti avevamo la possibilità di parlare al telefono con i nostri figli” ha poi proseguito e dopo di tutto Alfonso Signorini, anche durante il corso delle puntate, non ha mai nascosto questo retroscena al grande pubblico.

Lo stesso pubblico che ora è curioso di sapere se sarà possibile vedere la propria beniamina di nuovo nel programma, ma non come concorrente ma come opinionista. Un po’ com’è successo ad Antonella Elia e Adriana Volpe: “Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose, o meglio a volte si e a volte no, e lì bisogna esserlo sempre” ha spiegato, ritenendosi non adatta per questo ruolo.

Elisabetta Gregoraci, tra l’altro, si è detta più soddisfatta che mai dell’esperienza nella casa più d’Italia, visto che le ha permesso di far scoprire al pubblico del piccolo schermo un lato di lei che ignorava completamente. Un lato più fragile e dolce, che è stato apprezzato, e non poco, dai telespettatori che l’hanno sempre supportata durante il corso di questi mesi al GF Vip.