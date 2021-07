Giulia De Lellis vuota il sacco su Gemma Galgani e svela cos’è successo a Giortì

Giulia De Lellis ha vuotato il sacco su Gemma Galgani, la protagonista indiscussa di Uomini e Donne: ecco tutta la verità su di lei.

Giulia De Lellis è reduce dall’esperienza di Love Island, programma che ha segnato il suo debutto nel ruolo di conduttrice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha fatta, dunque, di strada da quando corteggiava Andrea Damante negli studi Elios di Roma. Basti pensare che di recente ha anche lavorato come attrice al fianco di Fabio Volo e che questa non è stata l’unica esperienza che l’ha vista allontanarsi dal ruolo di influencer.

Ma i suoi fedeli sostenitori ricorderanno bene che Giulia, prima di prendere parte a questi progetti, ha avuto anche modo di poter collaborare con Gemma Galgani. Le due infatti hanno lavorato insieme a Giortì, il programma che mostrava i matrimoni più belli realizzati del bel paese, ma che cos’è successo durante le riprese? A rivelarlo, a distanza di anni, ormai, è stata la bella esperta di tendenze su Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando che cosa accadeva tra lei e la Galgani quando le telecamere non le riprendevano.

Gemma Galgani: Giulia De Lellis racconta i retroscena di Giortì

Gemma Galgani e Giulia De Lellis hanno avuto modo di poter collaborare insieme a Giortì e dietro le quinte, nonostante molti credessero che tra di loro non si fosse instaurato alcun legame a causa della differenza di età che le separa, le due si sarebbero davvero divertite. Tant’è che sarebbe una nota una bellissima amicizia che dura ancora oggi!

“Mi sento spesso con Gemma, ci siamo divertite” ha raccontato Giulia per la prima volta. “Lei è sensibile e dolce“ ha aggiunto. “Ho un bellissimo ricordo” ha confidato per la prima volta per poi ammettere che l’esperienza da conduttrice, fatta anche di recente, non l’è affatto dispiaciuta ma che il suo sogno nel cassetto in realtà un altro e che nessuno dei suoi fedeli sostenitori ne è a conoscenza.

“Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni” ha raccontato per la prima volta al grande pubblico. “E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi” ha poi proseguito, rivelando da dove nasce questa sua passione. “Mi prendono tutti in giro ma io non mollo“ ha poi concluso.

Giulia De Lellis dopo Love Island sembra avere le idee chiare e chissà che dopo Giortì non le venga l’idea di duettare insieme a Gemma Galgani, visto che entrambe sono accomunate da questa passione per il bel canto.